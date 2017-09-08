 Everton, Niasse’yi vermedi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Everton, Niasse’yi vermedi

    Everton, Niasse’yi vermedi
    Everton, Fenerbahçe'nin istediği Oumar Niasse için kararını açıkladı. Premier Lig ekibinin menajeri Ronald Koeman, kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki Senegalli santrforu tekrar A takıma aldığını açıkladı. Koeman, "Bazen insanlara 2. şansı vermek gerekir. Onun geri dönmesinin nedenlerinden biri de, transfer döneminde istediğimiz hamleleri yapamamamız. Geçen sezon farklıydı. Niasse de diğer arkadaşları gibi savaşmalı" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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