Diego Costa’yı az daha alıyorduk

‘2-3 oyuncu ile temasımız sürüyor. Son bir hamle olacak

Aykut Kocaman, Diego Costa iddialarının doğru olduğunu belirtirken, "Transferi çok yakındı. Fakat sonra sonuç olarak olumsuz oldu. Transferde artık bugün ve yarın kaldı. 2-3 oyuncuyla temasımız sürüyor. Son bir hamle ihtimalimiz yüksek görünüyor" ifadelerini kullandı. 52 yaşındaki çalıştırıcı; forvet, ofansif orta saha ve kanat için çalışmaları olduğunu belirten, "Görüşmelerimiz sürüyor ancak bu üç bölgeden birine oyuncu alacağız" bilgisini paylaştı. Fernandao'nun önümüzdeki haftadan itibaren takımdaki alternatif oyunculardan biri olacağını sözlerine ekleyen Kocaman, "Eğer transfer olmazsa, bence elimizdeki kadro da yeterli" dedi



Sınırsız yabancı' yanlış

"Yabancı konusunda neden bu karar verildi? Daha evvel niye bu karar verilmedi? Daha evvel başka bir uygulama vardı ve sonuçları ne oldu? Ben şimdi bunu soruyorum. Bugün Türkiye şartlarına baktığımızda bugünkü karar yanlış görünüyor. Eskiden yabancı oyuncu kontenjanı 6'ydı, kulüplerin altyapı çabası yoktu, şimdi doğal olarak yine olmaz. Kulüpler için bir fon oluşturulacaktı, yerli oynatan teşvik alacaktı, bundan da vazgeçildi. Bu karar verildiyse birkaç sene beklemek ve sonuçları görmek gerekiyor."



?Altınordu örneği çölde vaha gibi

"Altınordu örneği (hiç yabancı oynatmıyor), çölde vaha gibi. Sonuçları da ortada. Ama her şeyde olduğu gibi, orada bir insan var, inandığı bir konu üzerine mali ve zihinsel bir durum oluşturup, çölde vaha gibi duruyor. Ama Türk futbolu tamamen Altınordu gibi de olmaz. İnsanların da talepleri beklentileri var. Altınordu harika bir şey yapıyor ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş farklı bir misyon üstleniyor."



Üzerimden algı operasyonu var

"Oynattığım futbol konusunda belli bir kesimin benim üzerimden götürmeye çalıştığı bir algı operasyonu var. İki Vardar maçında bloklanan hariç 42 şut var. Bu oyun doğru oyundur. Dünyada oynanan oyun bu. Ben doğru bildiğimi yapmaya devam edeceğim. Düzenli oyun bize pek uygun değil. Kaos futbolu herkesin istediği oyun. İstenilen şey topu ileriye oynamak. Ama düzen içerisinde geriye de oynayacaksın."



Üst grupla nefes nefese gitmemiz gerekiyor

"Bizim 9'uncu haftaya kadar, Galatasaray ile oynayacağımız maça kadar, puan olarak üst grupla nefes nefes gitmemiz gerekiyor. Çok kritik haftalara giriyoruz ama bunları geçecek arzumuz da var, isteğimiz de var."



Şampiyonluk puanı 75-77 arası

"75 Puanın üzeri şampiyonluk için yeterli görünüyor. Bütün takımlar için serilerin olabileceği, aynı zamanda seri kayıpların olacağı dönemler olacak. Yabancı sınırlamasının kalkmasının ardından takımlar çok önemli transferler yaptı. Belki 77 puanın altında da olabilecek şampiyonluk. Önemli olan puan hedefi değildir, vazgeçtiğin zaman kaybedersin. Önemli olan vazgeçmemek."