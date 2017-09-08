03.00'e kadar pazarlık
Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna katarak büyük sükse yapmaı hedeflediği Diego Costa ile dün gece 03.00'e kadar süren görüşmelerden sonuç çıkmadı.
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe transfer döneminin son günlerinde büyük bir bomba patlatmak için girişimlerde bulunurken Chelsea'nin yıldızı Diego Costa için görüşmeleri arttırdı. Hatta yıldız futbolcunun menajeri de İstanbul'a gelerek yöneticilerle yüz yüze görüşmeler yapaya başladı. Hem Chelsea'ye hem de Costa'ya cazip teklifler suna sarı lacivertliler bu transferde bir türlü sonuca ulaşamadı. Habertürk'ün haberine göre Geçtiğimiz gece saat 03.00'e kadar görüntülü görüşmeler gerçekleşirken, oyuncunun bir türlü ikna edilememesi sebebiyle hava olumsuza döndü.
UMUTLAR HENÜZ BİTMEDİ AMA...
Yİne de transerin son günü olan bugün Fenerbahçe İspanyol forvet için girişimlerde bulunmaya devam edecek. Ancak transferin atık gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğu öğrenildi. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım da bu transfer için şartlaı mümkün olduğunca zorlamasına rağmen görüşmeler istenilen düzeye gelmeyince transfer çıkmaza girdi.
KOCAMAN: COSTA TRANSFERİ ÇOK YAKINDI
Aykut Kocaman, Diego Costa iddialarının doğru olduğunu belirtirken, "Transferi çok yakındı. Fakat sonra sonuç olarak olumsuz oldu. Transferde artık bugün kaldı. 2-3 oyuncuyla temasımız sürüyor. Son bir hamle ihtimalimiz yüksek görünüyor" ifadelerini kullandı. .
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:16
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Vida imzayı attı
Toplam 10
Yorum
bjk rakipler geçen senenin üzerinde transfer ve takım kalitesi oluşturdu. Örneğin başakşehir , galatasaray geçen seneki gibi değil.
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Yıldırım: Ahlaksızlık ve de şerefsizliktir!
Toplam 1
Yorum
dr oz ALLAH KORUSUN BAŞKAN.ama önceden başarısızlıkları örtmek için başka gündem şekillerin vardı.Olmuyor yemiyor artık taraftar
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Vida imzayı attı
Toplam 10
Yorum
wolverine82 biz transferi şam.ligi için yaptık dikkat et Türkiye ligi için oynayan futbolcular hemen hemen geçen seneki kadromuz takım yenileyen sizsinz
03.00'e kadar pazarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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