 03.00'e kadar pazarlık – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    03.00'e kadar pazarlık

    03.00'e kadar pazarlık

    Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna katarak büyük sükse yapmaı hedeflediği ile dün gece 03.00'e kadar süren görüşmelerden sonuç çıkmadı.

    Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe transfer döneminin son günlerinde büyük bir bomba patlatmak için girişimlerde bulunurken Chelsea'nin yıldızı için görüşmeleri arttırdı. Hatta yıldız futbolcunun menajeri de İstanbul'a gelerek yöneticilerle yüz yüze görüşmeler yapaya başladı. Hem Chelsea'ye hem de Costa'ya cazip teklifler suna sarı lacivertliler bu transferde bir türlü sonuca ulaşamadı. Habertürk'ün haberine göre Geçtiğimiz gece saat 03.00'e kadar görüntülü görüşmeler gerçekleşirken, oyuncunun bir türlü ikna edilememesi sebebiyle hava olumsuza döndü.

    UMUTLAR HENÜZ BİTMEDİ AMA...
    Yİne de transerin son günü olan bugün Fenerbahçe İspanyol forvet için girişimlerde bulunmaya devam edecek. Ancak transferin atık gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğu öğrenildi. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım da bu transfer için şartlaı mümkün olduğunca zorlamasına rağmen görüşmeler istenilen düzeye gelmeyince transfer çıkmaza girdi.

    KOCAMAN: COSTA TRANSFERİ ÇOK YAKINDI
    Aykut Kocaman, iddialarının doğru olduğunu belirtirken, "Transferi çok yakındı. Fakat sonra sonuç olarak olumsuz oldu. Transferde artık bugün kaldı. 2-3 oyuncuyla temasımız sürüyor. Son bir hamle ihtimalimiz yüksek görünüyor" ifadelerini kullandı. .

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:16
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