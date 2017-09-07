‘Yiğithan bana lazım’
ÇAYKUR Rizespor'un talip olduğu Yiğithan Güveli'ye transfer izni çıkmadı. Hikmet Karaman, "Yiğithan Güveli'nin transferi için Aykut hoca (Kocaman) ile görüştük. Bize gelen bilgi devre arasına kadar takımda kalması yönünde. Kimseyi zorlayamayız" açıklamasını yaptı. Kocaman'ın Yiğithan'ı stoperde alternatif olarak kadroda tutacağı öğrenildi. Genç savunmacı, oynadığı maçlardaki performansıyla beğeni toplamıştı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:25
-
Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
-
Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
-
İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
‘Yiğithan bana lazım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.