 ‘Yiğithan bana lazım’ – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    ‘Yiğithan bana lazım’

    ‘Yiğithan bana lazım’

    ÇAYKUR Rizespor'un talip olduğu Yiğithan Güveli'ye transfer izni çıkmadı. Hikmet Karaman, "Yiğithan Güveli'nin transferi için Aykut hoca (Kocaman) ile görüştük. Bize gelen bilgi devre arasına kadar takımda kalması yönünde. Kimseyi zorlayamayız" açıklamasını yaptı. Kocaman'ın Yiğithan'ı stoperde alternatif olarak kadroda tutacağı öğrenildi. Genç savunmacı, oynadığı maçlardaki performansıyla beğeni toplamıştı.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:25
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