Wanamaker yolda

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Darüşşafaka'da forma giyen ABD'li Brad Wanamaker'i kadrosuna katmak üzere... Sarı-lacivertli takımın, Bobby Dixon'a alternatif olarak rotasyonda düşündüğü 28 yaşındaki guard ile uzun pazarlıklar sonrası 1 yıllık kontratta anlaştığı belirtiliyor.

Açıklamanın her an yapılabileceği dile getirildi. Wanamaker'in NBA'de bir kez daha şansını denemek istediği için daha önce teklifi reddettiği ifade edilmişti. Wanamaker, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde ikinci en iyi 5'e seçilmişti.