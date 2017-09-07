Wanamaker yolda
Fenerbahçe Doğuş, geçen sezon Darüşşafaka’da forma giyen Brad Wanamaker’in transferinde sona yaklaştı. Tarafların 1 yıllık kontrat için el sıkıştığı ifade ediliyor
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Darüşşafaka'da forma giyen ABD'li Brad Wanamaker'i kadrosuna katmak üzere... Sarı-lacivertli takımın, Bobby Dixon'a alternatif olarak rotasyonda düşündüğü 28 yaşındaki guard ile uzun pazarlıklar sonrası 1 yıllık kontratta anlaştığı belirtiliyor.
Açıklamanın her an yapılabileceği dile getirildi. Wanamaker'in NBA'de bir kez daha şansını denemek istediği için daha önce teklifi reddettiği ifade edilmişti. Wanamaker, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde ikinci en iyi 5'e seçilmişti.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:13
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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