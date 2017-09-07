 Wanamaker yolda – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Wanamaker yolda

    Wanamaker yolda

    Fenerbahçe Doğuş, geçen sezon Darüşşafaka’da forma giyen Brad Wanamaker’in transferinde sona yaklaştı. Tarafların 1 yıllık kontrat için el sıkıştığı ifade ediliyor

    Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Darüşşafaka'da forma giyen ABD'li Brad Wanamaker'i kadrosuna katmak üzere... Sarı-lacivertli takımın, Bobby Dixon'a alternatif olarak rotasyonda düşündüğü 28 yaşındaki guard ile uzun pazarlıklar sonrası 1 yıllık kontratta anlaştığı belirtiliyor.

    Açıklamanın her an yapılabileceği dile getirildi. Wanamaker'in NBA'de bir kez daha şansını denemek istediği için daha önce teklifi reddettiği ifade edilmişti. Wanamaker, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde ikinci en iyi 5'e seçilmişti.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:13
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