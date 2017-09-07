 Soldado siftah peşinde – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Soldado siftah peşinde

    Soldado siftah peşinde

    2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçında 90 dakika forma giyen Soldado, bu hafta siftah yapmak istiyor. Sarı-lacivertli forma ile 2'si Avrupa elemesi, 2'si lig olmak üzere 4 maça çıkan İspanyol golcü, ilk golünü Başakşehir'e atmak istiyor. İdmanlarda oldukça hırslı olduğu gözlenen Soldado, daha önce "15 golün üzerine çıkarsam nemutlu bana" ifadesini kullanmıştı.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:10
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