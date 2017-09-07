Soldado siftah peşinde
2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçında 90 dakika forma giyen Soldado, bu hafta siftah yapmak istiyor. Sarı-lacivertli forma ile 2'si Avrupa elemesi, 2'si lig olmak üzere 4 maça çıkan İspanyol golcü, ilk golünü Başakşehir'e atmak istiyor. İdmanlarda oldukça hırslı olduğu gözlenen Soldado, daha önce "15 golün üzerine çıkarsam nemutlu bana" ifadesini kullanmıştı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:10
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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