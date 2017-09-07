Soldado siftah peşinde

2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçında 90 dakika forma giyen Soldado, bu hafta siftah yapmak istiyor. Sarı-lacivertli forma ile 2'si Avrupa elemesi, 2'si lig olmak üzere 4 maça çıkan İspanyol golcü, ilk golünü Başakşehir'e atmak istiyor. İdmanlarda oldukça hırslı olduğu gözlenen Soldado, daha önce "15 golün üzerine çıkarsam nemutlu bana" ifadesini kullanmıştı.