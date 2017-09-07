Robin van Persie için olay sözler
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Robin van Persie için "Anlatamadığım bir konuyla ilgili olarak da beyin yormaya da gerek yok" ifadelerini kullandı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:28
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 4
Yorum
denizgs peki sen soruyorumusun başkanına fon parasını biriktiriyormsun diye alt yapı için
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
tayfa trabzonu sevdiği için mi geliyor boşta kalmamak ve paraya geliyor
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
murat kara duygusallığını bırakırsa yetenekli oyuncu, ama türk insanın kanında duygulsallık var
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