PAF Ligi’nin Neymar’ı!..
PSG tarafından PAF Takımı'na gönderilen Hatem ben Arfa'nın menajeri Jean-Jacques Bertrand, "Ben Arfa, Fransız PAF Ligi'nin Neymar'ı olacak" dedi. Bertrand, PSG'ye de tepki göstererek, "Sözleşmesine uygun davranmayan ve bunun için cezalandırılan çok futbolcu gördük ama biz sadece sözleşmemize uymaya çalışıyorduk" yorumunu yaptı. PSG, Ben Arfa'dan kulüp bulmasını istemişti.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:14
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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