 PAF Ligi’nin Neymar’ı!.. – Fotomaç – 07 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    PAF Ligi’nin Neymar’ı!..

    PAF Ligi’nin Neymar’ı!..

    PSG tarafından PAF Takımı'na gönderilen Hatem ben Arfa'nın menajeri Jean-Jacques Bertrand, "Ben Arfa, Fransız PAF Ligi'nin Neymar'ı olacak" dedi. Bertrand, PSG'ye de tepki göstererek, "Sözleşmesine uygun davranmayan ve bunun için cezalandırılan çok futbolcu gördük ama biz sadece sözleşmemize uymaya çalışıyorduk" yorumunu yaptı. PSG, Ben Arfa'dan kulüp bulmasını istemişti.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PAF Ligi’nin Neymar’ı!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.