PSG tarafından PAF Takımı'na gönderilen Hatem ben Arfa'nın menajeri Jean-Jacques Bertrand, "Ben Arfa, Fransız PAF Ligi'nin Neymar'ı olacak" dedi. Bertrand, PSG'ye de tepki göstererek, "Sözleşmesine uygun davranmayan ve bunun için cezalandırılan çok futbolcu gördük ama biz sadece sözleşmemize uymaya çalışıyorduk" yorumunu yaptı. PSG, Ben Arfa'dan kulüp bulmasını istemişti.