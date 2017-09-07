Moral harekatı

Sezona Avrupa'da Vardar yenilgileri, ligde de 2 beraberlikle başlayan Fenerbahçe'de bir de üstüne milli takımlara giden oyuncuların yetersizliği eklenince moraller bozuldu. Bu hafta oynanacak kritik Başakşehir karşılaşması yaklaşırken, rüzgarı tersine çevirme konusunda ise iş başa düştü.

BÖYLE DEVAM ETMEZ

Teknik direktör Aykut Kocaman, istenen performansları sergileyemeyen talebelerine moral konuşmaları yaparak öz güvenlerini yükseltmek için kolları sıvadı. Dünkü antrenman öncesinde takımı toplayan deneyimli çalıştırıcı, "Futbolda inişler ve çıkışlar gayet normaldir. 7-8 aylık sezonlarda sürekli aynı seviyede olamazsınız. Lige istenmeyen şekilde başlamış olabiliriz, sizler de eleştirilmiş olabilirsiniz; ama bu böyle devam edeceği anlamına gelmez. Daha yolun başındayız telafi edebileceğimiz haftalardayız" ifadelerini kullandı.

KULAĞINIZI TIKAYIN

Sarı-lacivertlilerden eleştirilere kulaklarını tıkamalarını isteyen Kocaman, "Kim ne demiş, ne yazmış bunlara aldırmayın. Bu kulüpte oynayan, milli forma giyen isimler zaten şans eseri burda değildirler. Belli bir kaliteniz var ki buradasınız. Yeniden moralinizi yükseltmek istiyorsanız işte o fırsat bu hafta geldi. Ligin güçlü takımlarından biriyle kendi sahamızda oynayacağız. Bu maçı kazanmak şampiyonluk için önemli. G.Birliği maçıyla başladığımız galibiyeti devam ettirip seri yakalamak için çok güzel bir fırsat" sözleriyle motive etmeye çalıştı.

KİMİ YEDEK, KİMİ MAĞLUP

MİLLİ Takım performansları eleştirilen isimlerin başında İsmail Köybaşı, Ozan Tufan ve Şener vardı. Ukrayna sınavında çıtanın altında kalan sarı-lacivertliler, Hırvatistan maçına ise kulübede başladı. Persie için de durum farklı değildi. Uzun süre sonra milli takıma davet edilen usta forvet hem 4-0'lık hezimet yaşadı hem de 26 dakika sahada kalıp dizinden sakatlandı. Isla'lı Şili Milli Takımı da önce Paraguay'a 3-0, ardından Bolivya'ya 1-0 kaybetti. Brizalyalı Giuliano ise ne Ekvador ne de Kolombiya maçlarında 1 dakika bile süre alamadı. Slovak Skrtel, Slovenya'ya karşı cezası nedeniyle oynayamadı. Mayıs ayından bire Rus Milli Takımı'na çağırılmayan Neustadter'in de bir daha davet alamayacağı konuşuluyor. Kameni, Neto, Josef, Valbuena, Soldado ve Fernandao'ya ise milli kapılar zaten kapalı.



KAPTANLARLA GÖRÜŞTÜ

Kocaman'ın kaptanlar Mehmet Topal ve Volkan'la özel bir görüşme yaparak "Arkadaşlarınızla yakından ilgilenin. Kimsenin moralini bozuk görmek istemiyorum. Bazı sıkıntıları konuşarak aranızda çözün. Gerekirse birlikte organizasyonlar yapın" diyerek istekte bulunduğu gelen haberler arasında.