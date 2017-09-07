Moral harekatı
Usta hoca, milli takımlardaki performansları ile eleştirilen talebelerini lige motive için kolları sıvadı; “Kim ne derse desin aldırmayın. Başakşehir’e karşı kalitenizi gösterin” dedi
Sezona Avrupa'da Vardar yenilgileri, ligde de 2 beraberlikle başlayan Fenerbahçe'de bir de üstüne milli takımlara giden oyuncuların yetersizliği eklenince moraller bozuldu. Bu hafta oynanacak kritik Başakşehir karşılaşması yaklaşırken, rüzgarı tersine çevirme konusunda ise iş başa düştü.
BÖYLE DEVAM ETMEZ
Teknik direktör Aykut Kocaman, istenen performansları sergileyemeyen talebelerine moral konuşmaları yaparak öz güvenlerini yükseltmek için kolları sıvadı. Dünkü antrenman öncesinde takımı toplayan deneyimli çalıştırıcı, "Futbolda inişler ve çıkışlar gayet normaldir. 7-8 aylık sezonlarda sürekli aynı seviyede olamazsınız. Lige istenmeyen şekilde başlamış olabiliriz, sizler de eleştirilmiş olabilirsiniz; ama bu böyle devam edeceği anlamına gelmez. Daha yolun başındayız telafi edebileceğimiz haftalardayız" ifadelerini kullandı.
KULAĞINIZI TIKAYIN
Sarı-lacivertlilerden eleştirilere kulaklarını tıkamalarını isteyen Kocaman, "Kim ne demiş, ne yazmış bunlara aldırmayın. Bu kulüpte oynayan, milli forma giyen isimler zaten şans eseri burda değildirler. Belli bir kaliteniz var ki buradasınız. Yeniden moralinizi yükseltmek istiyorsanız işte o fırsat bu hafta geldi. Ligin güçlü takımlarından biriyle kendi sahamızda oynayacağız. Bu maçı kazanmak şampiyonluk için önemli. G.Birliği maçıyla başladığımız galibiyeti devam ettirip seri yakalamak için çok güzel bir fırsat" sözleriyle motive etmeye çalıştı.
KİMİ YEDEK, KİMİ MAĞLUP
MİLLİ Takım performansları eleştirilen isimlerin başında İsmail Köybaşı, Ozan Tufan ve Şener vardı. Ukrayna sınavında çıtanın altında kalan sarı-lacivertliler, Hırvatistan maçına ise kulübede başladı. Persie için de durum farklı değildi. Uzun süre sonra milli takıma davet edilen usta forvet hem 4-0'lık hezimet yaşadı hem de 26 dakika sahada kalıp dizinden sakatlandı. Isla'lı Şili Milli Takımı da önce Paraguay'a 3-0, ardından Bolivya'ya 1-0 kaybetti. Brizalyalı Giuliano ise ne Ekvador ne de Kolombiya maçlarında 1 dakika bile süre alamadı. Slovak Skrtel, Slovenya'ya karşı cezası nedeniyle oynayamadı. Mayıs ayından bire Rus Milli Takımı'na çağırılmayan Neustadter'in de bir daha davet alamayacağı konuşuluyor. Kameni, Neto, Josef, Valbuena, Soldado ve Fernandao'ya ise milli kapılar zaten kapalı.
KAPTANLARLA GÖRÜŞTÜ
Kocaman'ın kaptanlar Mehmet Topal ve Volkan'la özel bir görüşme yaparak "Arkadaşlarınızla yakından ilgilenin. Kimsenin moralini bozuk görmek istemiyorum. Bazı sıkıntıları konuşarak aranızda çözün. Gerekirse birlikte organizasyonlar yapın" diyerek istekte bulunduğu gelen haberler arasında.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:41
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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