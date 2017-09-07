Mehmet Ekici mutluluğu

Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, dün sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan ve takımla birlikte çalışmalara katılamayan Mehmet Ekici'nin idmanın tamamında takımla birlikte yapılan antrenmanlarda yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Çalışmada oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Sahadaki idman ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı

YİĞİTHAN AYRI ÇALIŞTI, RVP TEDAVİDE

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Mehmet Ekici antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Yigithan Güveli, takımdan ayrı özel program uyguladı. Van Persie'nin tedavisine devam edildi. Milli takımlarda bulunan oyuncularımız Nabil Dirar, Isla ve Giuliano ise antrenmanda yer almadı.



ORTA'LIK KIZIŞACAK

Mehmet Ekici'nin idmanlara başlaması orta sahada forma rekabetine yeni soluk getirecek. Gençler mücadelesine Josef, Topal, Ozan, Giuliano ile çıkan teknik direktör Aykut Kocaman, Ekici'nin performansına göre orta alanı yeniden şekillendirecek. Oyuncunun tam hazır olması halinde Ozan kulübeye çekilebilir.