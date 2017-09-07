Mehmet Ekici mutluluğu
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir ayrı program uygulayan Mehmet, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Teknik heyetin yüzü güldü
Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, dün sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan ve takımla birlikte çalışmalara katılamayan Mehmet Ekici'nin idmanın tamamında takımla birlikte yapılan antrenmanlarda yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Çalışmada oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Sahadaki idman ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı
YİĞİTHAN AYRI ÇALIŞTI, RVP TEDAVİDE
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Mehmet Ekici antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Yigithan Güveli, takımdan ayrı özel program uyguladı. Van Persie'nin tedavisine devam edildi. Milli takımlarda bulunan oyuncularımız Nabil Dirar, Isla ve Giuliano ise antrenmanda yer almadı.
ORTA'LIK KIZIŞACAK
Mehmet Ekici'nin idmanlara başlaması orta sahada forma rekabetine yeni soluk getirecek. Gençler mücadelesine Josef, Topal, Ozan, Giuliano ile çıkan teknik direktör Aykut Kocaman, Ekici'nin performansına göre orta alanı yeniden şekillendirecek. Oyuncunun tam hazır olması halinde Ozan kulübeye çekilebilir.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:40
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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