Kocaman'dan Eljif Elmas açıklaması
Fenerbahçe çalıştırıcısı Aykut Kocaman, bu yaz transfer edilen Eljif Elmas hakkında konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, genç futbolcu Eljif Elmas'ın durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.
"Eljif Elmas'la ilgili olarak dün aldığımız bilgiler olumlu olma ihtimalini yükseltiyor. 24 Eylül doğum günü. Bu tarihte 18 yaşını dolduracak. Her ihtimale karşın bu ismi federasyona verilecek olan kadroya yazmak gerekiyor. Bu ismi yazarsak 14 yabancı olacak. Doğru olan isimleri yazacağım listeye. Yerli isim söz konusu değil. Eljif'ten beklentileri söylemek lazım. Bu çocuk da şapkadan tavşan çıkarmayacak öncelikle bunu bilelim. Henüz 18 yaşını doldurmadan böylesine büyük bir takımın beklentileri ve baskısıyla ilgili olarak da sıkıntılar yaşayabilir. Ben Fenerbahçe taraftarı olarak, onun hatalarıyla gelişmesine izin vererek, orta vadede beklentileri karşılayan bir isim olarak görülebilir. Gerçekten çok önemli özelliklere sahip. İki yönlü bir oyuncu. Bu Fenerbahçe için büyük bir kazanç."
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:10
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 1
Yorum
Hüseyin Galatasarayın yönetimi hemen hemen Tudorun her istediği oyuncuyu aldı,Fenerbahçedeki yönetim kadroyu eksik bıraktı.Beceriksizlik.
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Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 14
Yorum
MİLLET milli maçta izledim kaan çok iyi oynuyor.oğuzhan,nuri ve kaan milli takımı çok değiştirdilier.keşke üçü de FB de oynasa
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Fenerbahçe'den 10 milyon Euro
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Etoo yu bari alabilseler.
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