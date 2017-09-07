 Kocaman Diego Costa'yı doğruladı – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Kocaman 'yı doğruladı

    Kocaman <a href="/index/diego-costa?id=5179ff11-ee3f-4eae-aa91-94f947858b29" class="" rel="tag">Diego Costa</a>'yı doğruladı

    Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transferinde durumun olumsuz olduğunu söyledi.

    Teknik Direktörü Aykut Kocaman, golcü oyuncu 'nın transferiyle ilgili konuştu. Kocaman, 'Costa'nın transferi yakındı ama şu anda durumda olumsuz' diye konuştu.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:51
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