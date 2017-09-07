Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Diego Costa transferinde durumun olumsuz olduğunu söyledi.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:51
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Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 11
Yorum
koçbey61 Buraktan sonra en iyi transferimiz olur ya. Şartların zorlanıp alınması lazım. Genç ve hızlı bir oyuncu Kaan.Çok katkı sağlar takıma
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Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 11
Yorum
Edimen Bu çocuk nasıl hala bundesligaya transfer olamamış hayret..bu maçtan sonra değeri çok artmıştır.herkes üşüşür buna..
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Fenerbahçe'den 10 milyon Euro
Toplam 3
Yorum
KrAlex Ya da Josef ozan 5 milyon verin transferi bitirin. Böyle genç oyunculara ihtiyacı var kulübün. Elif elmas ile beraber büyük çözüm olur.
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