‘İhtar’ cezası

PFDK, F.Bahçe'ye ihtar cezası verdi... Kuruldan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın, G.Birliği ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği duyuruldu.