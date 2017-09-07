Fenerbahçe'den 10 milyon Euro
Fenerbahçe, Advocaat zamanında da kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Gustavo Scarpa için yeni bir teklif yaptı.
Transfer döneminin sona ermesine iki gün kala 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübü Fluminense'yle temasa geçen sarı-lacivertliler, son teklifini yaptı. Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'luk teklifi karşısında Fluminense 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelinde ısrar ediyor.
GUSTAVO SCARPA KİMDİR?
1994 Campinas doğumlu ve 1,77 boyundaki Gustava Scarpa, orta saha ve kanatlarda görev alabiliyor. 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 23 yaşındaki oyuncu Brezilya 1. Ligi Serie A'da bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol atarken 7 de asist yaptı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:49
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Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 11
Yorum
koçbey61 Buraktan sonra en iyi transferimiz olur ya. Şartların zorlanıp alınması lazım. Genç ve hızlı bir oyuncu Kaan.Çok katkı sağlar takıma
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Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 11
Yorum
Edimen Bu çocuk nasıl hala bundesligaya transfer olamamış hayret..bu maçtan sonra değeri çok artmıştır.herkes üşüşür buna..
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Fenerbahçe'den 10 milyon Euro
Toplam 3
Yorum
KrAlex Ya da Josef ozan 5 milyon verin transferi bitirin. Böyle genç oyunculara ihtiyacı var kulübün. Elif elmas ile beraber büyük çözüm olur.
Fenerbahçe'den 10 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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