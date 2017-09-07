 Fenerbahçe'den 10 milyon Euro – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'den 10 milyon Euro

    Fenerbahçe'den 10 milyon Euro

    Fenerbahçe, Advocaat zamanında da kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Gustavo Scarpa için yeni bir teklif yaptı.

    Transfer döneminin sona ermesine iki gün kala 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübü Fluminense'yle temasa geçen sarı-lacivertliler, son teklifini yaptı. Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'luk teklifi karşısında Fluminense 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelinde ısrar ediyor.

    GUSTAVO SCARPA KİMDİR?
    1994 Campinas doğumlu ve 1,77 boyundaki Gustava Scarpa, orta saha ve kanatlarda görev alabiliyor. 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 23 yaşındaki oyuncu Brezilya 1. Ligi Serie A'da bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol atarken 7 de asist yaptı.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:49
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