Fenerbahçe, Wanamaker'ı açıkladı

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Basketbol'da forma giyen Amerikalı oyun kurucu Bradley Wanamaker ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



Geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde en iyi ikinci beşe seçilen Wanamaker, bir süre NBA takımlarıyla dirsek temasında bulunsa da, Avrupa'da kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli kısa oyuncularından biri kabul edilen ve geçtiğimiz yılki performansıyla kendisine Euroleague'in en iyi ikinci beşinde yer bulan Brad Wanamaker ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Birleşik Amerikalı Brad Wanamaker ile güçlendirdi.



1.93 cm boyunda olan ve hem bir hem de iki numaralı pozisyonlarda forma giyebilen tecrübeli oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe Doğuş'un başarısı için mücadele edecek. Brad Wanamaker'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.