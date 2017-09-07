Fenerbahçe, Wanamaker'ı açıkladı
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Basketbol'da forma giyen Amerikalı oyun kurucu Bradley Wanamaker ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde en iyi ikinci beşe seçilen Wanamaker, bir süre NBA takımlarıyla dirsek temasında bulunsa da, Avrupa'da kaldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli kısa oyuncularından biri kabul edilen ve geçtiğimiz yılki performansıyla kendisine Euroleague'in en iyi ikinci beşinde yer bulan Brad Wanamaker ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Birleşik Amerikalı Brad Wanamaker ile güçlendirdi.
1.93 cm boyunda olan ve hem bir hem de iki numaralı pozisyonlarda forma giyebilen tecrübeli oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe Doğuş'un başarısı için mücadele edecek. Brad Wanamaker'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:02
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Trabzonspor mutlu sona ulaştı
Toplam 11
Yorum
Dağlar Delisi Gereksiz bi adam,bize hiçbişey katamaz yazıcı ondan daha iyi,o kadar para verecekseniz junuzoviçi alaydınız bari
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F.Bahçe transferi bitirdi
Toplam 8
Yorum
fb beyler bilmeden konuşmayın bu oyuncu varya neyse bende bilmiyormuşum bu kim acaba ?
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Beşiktaşlı oyuncu kiralandı
Toplam 5
Yorum
thebarbaros bu çocuk güney amerika'dan dünyanın parası ödenerek büyük umutlarla transfer edildi. şimdi nerelere geriledi. bir yerde yanlış var ama !
Fenerbahçe, Wanamaker'ı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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