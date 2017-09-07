 F.Bahçe transferi bitirdi – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    F.Bahçe transferi bitirdi

    F.Bahçe transferi bitirdi

    Fenerbahçe, Saint-Etienne forması giyen Cheikh M'Bengue'ni kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

    Fransa'da yayın yapan Le Progres Gazetesi, Saint-Etienne forması giyen Cheikh M'Bengue'nin bugün Fenerbahçe için Türkiye'ye gideceğini okuyucularına duyurdu.

    29 yaşındaki Senegalli sol bek M'Bengue, geçtiğimiz sezon ligde 15 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Milli Takım formasını 18 kez giyen M'Bengue, kariyerinde Toulouse, Rennes ve Saint-Etienne kulüplerinde oynadı.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:26
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