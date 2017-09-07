F.Bahçe transferi bitirdi
Fenerbahçe, Saint-Etienne forması giyen Cheikh M'Bengue'ni kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Fransa'da yayın yapan Le Progres Gazetesi, Saint-Etienne forması giyen Cheikh M'Bengue'nin bugün Fenerbahçe için Türkiye'ye gideceğini okuyucularına duyurdu.
29 yaşındaki Senegalli sol bek M'Bengue, geçtiğimiz sezon ligde 15 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Milli Takım formasını 18 kez giyen M'Bengue, kariyerinde Toulouse, Rennes ve Saint-Etienne kulüplerinde oynadı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:26
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 9
Yorum
kazmakızma Buna messi yi versenbenim sistemime uymuyor diye oynatmaz ama en doğrusunu o bilir biz ne anlarız.
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 9
Yorum
doğrucu davut söylemekle olmaz. oyuncuyu transfer edin sonra konuşun. bu taraftara hayal satmayın artık ayıp oluyor
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G.Saray o ismi bitirdi
Toplam 6
Yorum
GS Atakan Akkaynak ve Rezan Corlu Galatasarayda
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