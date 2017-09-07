Eto’o bile olabilir!

Ancak kulislerde farklı söylentiler dolaşıyor... Transferde artık son günlere girilmesi nedeniyle sarı-lacivertli takımın, Kamerunlu golcü için son anda bir atak yapabileceği iddia edildi. Eto'o'nun Antalyaspor ile arasının açılması da dedikoduları güçlendiriyor.