 Eto’o bile olabilir! – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Eto’o bile olabilir!

    Eto’o bile olabilir!

    Fenerbahçe, Samuel Eto’o’nun transfer edileceği ile ilgili haberleri yalanlamıştı

    Ancak kulislerde farklı söylentiler dolaşıyor... Transferde artık son günlere girilmesi nedeniyle sarı-lacivertli takımın, Kamerunlu golcü için son anda bir atak yapabileceği iddia edildi. Eto'o'nun Antalyaspor ile arasının açılması da dedikoduları güçlendiriyor.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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