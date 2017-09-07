Eto’o bile olabilir!
Fenerbahçe, Samuel Eto’o’nun transfer edileceği ile ilgili haberleri yalanlamıştı
Ancak kulislerde farklı söylentiler dolaşıyor... Transferde artık son günlere girilmesi nedeniyle sarı-lacivertli takımın, Kamerunlu golcü için son anda bir atak yapabileceği iddia edildi. Eto'o'nun Antalyaspor ile arasının açılması da dedikoduları güçlendiriyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:39
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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