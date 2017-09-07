 Emre abi küfür ettin mi? Hayır – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Emre abi küfür ettin mi? Hayır

    Emre abi küfür ettin mi? Hayır

    Şener Özbayraklı, Emre Belözoğlu'nun Ukrayna ile oynanan maçta kendisine küfür ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Milli futbolcu, Ukrayna maçından sonra Emre Belözoğlu ile konuştuklarını belirtip "Emre abiyle Ukrayna milli maçı oynandığı esnada şahsıma küfür ettiği şeklindeki aynı karede görüntülenen ve anlatılan olayda ben herhangi bir küfür duymadım. Bunu Emre kaptana sorduğumda şahsıma küfür etmediğini, küfür etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi" açıklamasını yaptı.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
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