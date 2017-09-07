Emre abi küfür ettin mi? Hayır
Şener Özbayraklı, Emre Belözoğlu'nun Ukrayna ile oynanan maçta kendisine küfür ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Milli futbolcu, Ukrayna maçından sonra Emre Belözoğlu ile konuştuklarını belirtip "Emre abiyle Ukrayna milli maçı oynandığı esnada şahsıma küfür ettiği şeklindeki aynı karede görüntülenen ve anlatılan olayda ben herhangi bir küfür duymadım. Bunu Emre kaptana sorduğumda şahsıma küfür etmediğini, küfür etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi" açıklamasını yaptı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:40
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
Emre abi küfür ettin mi? Hayır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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