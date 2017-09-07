Çöp dökmekten sabıkalı
İngiliz basını, Fenerbahçe’nin Aston Villa’nın golcüsü Ross McCormack ile ilgilendiğini yazmıştı.
Geçen sezon 14.3 milyon Euro'ya Fulham'dan alınan 31 yaşındaki oyuncunun ilginç sabıka kayıtları var... 2009'da alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklanan McCormack suçunu itiraf etti. 17 ay araç kullanmama ve para cezası aldı. İskoç yıldız, 2013'te ise çöplerini komşularını rahatsız edecek derecede ortalığa saçtığı için para cezasına çarptırıldı. Ada gazeteleri, Fenerbahçe'nin McCormack için kiralama teklifi yaptığını ileri sürdüler. Tecrübeli oyuncu geçen sezonun ikinci yarısında da Nottingham Forrest'a kiralanmıştı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:39
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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