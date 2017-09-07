Çöp dökmekten sabıkalı

Geçen sezon 14.3 milyon Euro'ya Fulham'dan alınan 31 yaşındaki oyuncunun ilginç sabıka kayıtları var... 2009'da alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklanan McCormack suçunu itiraf etti. 17 ay araç kullanmama ve para cezası aldı. İskoç yıldız, 2013'te ise çöplerini komşularını rahatsız edecek derecede ortalığa saçtığı için para cezasına çarptırıldı. Ada gazeteleri, Fenerbahçe'nin McCormack için kiralama teklifi yaptığını ileri sürdüler. Tecrübeli oyuncu geçen sezonun ikinci yarısında da Nottingham Forrest'a kiralanmıştı.