Blandi hazır kıta
San Lorenzo Asbaşkanı Marcelo Tinelli, adı Fenerbahçe ile anılan Nicolas Blandi için, "Avrupa'dan önemli bir teklif aldığı taktirde bunu değerlendirmeyi planlıyor. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe'den henüz gelen resmi bir teklif yok. Umarım da gelmez, çünkü o takımın golcüsü. Tutmak istiyoruz" dedi. 27 yaşındaki Arjantinli forvet için Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla nabız yokladığı, duruma göre resmi teklif yapabileceği belirtiliyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:38
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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