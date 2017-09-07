 Blandi hazır kıta – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Blandi hazır kıta

    Blandi hazır kıta

    San Lorenzo Asbaşkanı Marcelo Tinelli, adı Fenerbahçe ile anılan Nicolas Blandi için, "Avrupa'dan önemli bir teklif aldığı taktirde bunu değerlendirmeyi planlıyor. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe'den henüz gelen resmi bir teklif yok. Umarım da gelmez, çünkü o takımın golcüsü. Tutmak istiyoruz" dedi. 27 yaşındaki Arjantinli forvet için Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla nabız yokladığı, duruma göre resmi teklif yapabileceği belirtiliyor.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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