Aziz Yıldırım'dan 'kalp krizi' açıklaması
Başkan Yıldırım açıklamasında bu iddiaların yalan olduğunu belirtirken bu yalan iddiaları ortaya atan sosyal medya hesapları hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde;
"Bazı twitter hesaplarında, kalp krizi geçirdiğim yönünde yalan bilgiler yer almaktadır.
Böyle birşey yoktur. Ailelerimiz ve sevenlerimizi endişe içine sokan, hakkımda bu tarz yalan bilgiler yayan bu tarz hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Gerçek olmayan bu haberleri yaymak, insan hayatı üzerine yalan ve yanlış haber yapmak ahlaksızlık ve şerefsizliktir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Aziz YILDIRIM
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:13
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
Aziz Yıldırım'dan 'kalp krizi' açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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