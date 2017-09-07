 Aziz Yıldırım'dan 'kalp krizi' açıklaması – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    'dan 'kalp krizi' açıklaması

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>'dan 'kalp krizi' açıklaması

    Başkan Yıldırım açıklamasında bu iddiaların yalan olduğunu belirtirken bu yalan iddiaları ortaya atan sosyal medya hesapları hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

    Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde;
    "Bazı twitter hesaplarında, kalp krizi geçirdiğim yönünde yalan bilgiler yer almaktadır.

    Böyle birşey yoktur. Ailelerimiz ve sevenlerimizi endişe içine sokan, hakkımda bu tarz yalan bilgiler yayan bu tarz hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Gerçek olmayan bu haberleri yaymak, insan hayatı üzerine yalan ve yanlış haber yapmak ahlaksızlık ve şerefsizliktir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.


    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
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