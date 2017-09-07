Arsenal’den kaptı

İngiliz ekibinin scout ekibinden Jürgen Kost, mart ayında Türkiye'ye gelmiş ve bir soru üzerine, "Eljif Elmas çok önemli bir yetenek. Onu kadromuza katmak istiyoruz" demişti. F.Bahçe erken davranıp genç yıldızı renklerine bağlarken, Eljif de sarı- lacivertli takımı tercih etti.