 Arsenal’den kaptı – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Arsenal’den kaptı

    Arsenal’den kaptı

    Fenerbahçe'nin Makedon Rabotnicki takımından kadrosuna kattığı Eljif Elmas’ı Arsenal’in elinden kaptığı ortaya çıktı.

    İngiliz ekibinin scout ekibinden Jürgen Kost, mart ayında Türkiye'ye gelmiş ve bir soru üzerine, "Eljif Elmas çok önemli bir yetenek. Onu kadromuza katmak istiyoruz" demişti. F.Bahçe erken davranıp genç yıldızı renklerine bağlarken, Eljif de sarı- lacivertli takımı tercih etti.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:41
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