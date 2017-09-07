Arsenal’den kaptı
Fenerbahçe'nin Makedon Rabotnicki takımından kadrosuna kattığı Eljif Elmas’ı Arsenal’in elinden kaptığı ortaya çıktı.
İngiliz ekibinin scout ekibinden Jürgen Kost, mart ayında Türkiye'ye gelmiş ve bir soru üzerine, "Eljif Elmas çok önemli bir yetenek. Onu kadromuza katmak istiyoruz" demişti. F.Bahçe erken davranıp genç yıldızı renklerine bağlarken, Eljif de sarı- lacivertli takımı tercih etti.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:41
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
Arsenal’den kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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