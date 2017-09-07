Ameliyat olmam!

Fenerbahçe'de Robin van Persie'nin bu sezon da futbolu yerine sakatlıkları ile gündemde kalacağı şimdiden belli oldu! Tecrübeli futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın Fransa ile oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanmıştı. İstanbul'a dönen yıldızın kontrollerinde sol diz iç yan bağı ve ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi.

KÜÇÜK BİR DİZ SAKATLIĞI MI?

Robin 'in tedavisinin nasıl olacağı ise tartışma çıkardı. Doktorların ameliyat olmasını önerdiği ancak Van Persie'nin buna karşı çıktığı ve ameliyatsız tedavi uygulanmasını istediği gelen haberler arasında. Robin sakatlığı için, 'Küçük bir diz sakatlığı ve iyileşme süreci 3 hafta sürecek' açıklamasını yapmıştı.

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Hollanda basını da Van Persie'nin sakatlığıyla ilgili sürece dahil oldu. Algemeen Dagblad gazetesi, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu ameliyat olmaya zorladığını iddia etti. Gerekçe olarak da bu takdirde Persie'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağı, bu süreçteki ücretinin de milli takımda sakatlandığı için FIFA tarafından karşılanmak zorunda olacağı ileri sürüldü.