 Vietto'ya hücum – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Vietto'ya hücum

    Vietto'ya hücum

    Arjantinli forvete karşılık Atletico Madrid’e yapılan kiralama teklifi reddedildi. İspanyol kulübü, 23 yaşındaki oyuncuyu bonservisi ile vermek istiyor. Kanarya’nın ısrarı sürüyor

    Fenerbahçe, Robin van Persie'nin şok sakatlığı sonrasında forvet takviyesi için girişimlerini sıklaştırdı. Tüm şartlarını zorlayan sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen son isim, Atletico Madrid'li Luciano Vietto...

    FORVETTEKİ 4. TERCİH
    İspanya'dan AS gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Vietto'yu kiralık olarak kadrosuna katma niyetinde. Atletico Madrid ise forvetteki 4. tercihi olan 23 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istiyor. Bu şartlarda transferin gerçekleşme ihtimali düşük olsa da Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor. Lucian o Vietto, kariyerine Racing Club takımında başladı. 2014 yılında 5.5 milyon euro'ya Villarreal'e transfer olan genç forvet, 1 yıl sonra tam 20 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu bu sezon Atletico Madrid'de 2 lig maçında toplam 72 dakika süre aldı.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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