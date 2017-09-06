Vietto'ya hücum
Arjantinli forvete karşılık Atletico Madrid’e yapılan kiralama teklifi reddedildi. İspanyol kulübü, 23 yaşındaki oyuncuyu bonservisi ile vermek istiyor. Kanarya’nın ısrarı sürüyor
Fenerbahçe, Robin van Persie'nin şok sakatlığı sonrasında forvet takviyesi için girişimlerini sıklaştırdı. Tüm şartlarını zorlayan sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen son isim, Atletico Madrid'li Luciano Vietto...
FORVETTEKİ 4. TERCİH
İspanya'dan AS gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Vietto'yu kiralık olarak kadrosuna katma niyetinde. Atletico Madrid ise forvetteki 4. tercihi olan 23 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istiyor. Bu şartlarda transferin gerçekleşme ihtimali düşük olsa da Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor. Lucian o Vietto, kariyerine Racing Club takımında başladı. 2014 yılında 5.5 milyon euro'ya Villarreal'e transfer olan genç forvet, 1 yıl sonra tam 20 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu bu sezon Atletico Madrid'de 2 lig maçında toplam 72 dakika süre aldı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
-
Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
-
'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
-
Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
Vietto'ya hücum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.