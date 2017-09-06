Van Persie'nin parası FIFA'dan

Gençlerbirliği karşılaşmasında sakat olduğu gerekçesiyle oynamayan fakat Hollanda Milli Takımı'yla maça çıkan Robin van Persie'nin bu tavrı tartışma konusu olmuştu.

2018 Dünya Kupası eleme maçında Fransa'ya karşı sahaya çıkan Van Persie'nin sol iç yan çapraz bağlarında kısmi yırtık oluşurken Fenerbahçe kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, Hollandalı yıldızın 3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Van Persie'nin sakatlığının belirtilen sürede iyileşmemesi ve 28 günü geçmesi durumunda Fenerbahçe, FIFA'dan tazminat isteyebilecek.

FIFA'nın 2012 yılında yürürlüğe koyduğu ve şimdilik 31 Ağustos 2018'e kadar geçerliliği bulunan Kulüp Koruma Programı, oyuncunun sakatlığı nedeniyle, 28 günden fazla olmak şartıyla, sahalardan uzak kaldığı dönemki maaşını FIFA'nın ödemesine hükmediyor.