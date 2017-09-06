Şener'den Emre Belözoğlu açıklaması
Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, Ukrayna maçı sonunda Emre Belözoğlu'nun kendisine küfür ettiği iddialarını yalanladı.
Birkaç gündür sessizliğini koruyan Şener Özbayraklı, konuyla alakalı kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Şener açıklamada 'Emre abi ile konuştum, şahsıma küfür etmediğini söyledi' dedi.
İşte o açıklama
"Basında Emre Abiyle Ukrayna milli maçı oynandığı esnada şahsıma küfür ettiği şeklindeki aynı karede görüntülenen ve anlatılan olayda ben herhangi bir küfür duymadım. Saygıdeğer basının konuyu gündeme getirmesinin akabinde şahsıma bugüne kadar milli takıma vermiş olduğum emek ve onuruma yönelen çirkin sözlerin söylenip söylenmediğini emre kaptana sorduğumda şahsıma küfür etmediğini küfür etmesinin söz konusu olamayacağını beyan etmiştir. Kamuoyuna ve sevenlerime saygıyla duyurulur."
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:08
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Ozan ıslıklarla girdi
Toplam 4
Yorum
milli Milli maç ama halen takım futbolcusu gibi bakılıyor onun için milli takım buralarda bu kafalar değişmediği sürece buralarda devam
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 8
Yorum
gs yıllık 5 milyon euro 3 yıl için 20 mılyon lıra bonservis 25 milyon lira yapma trabzon valla batarsın billa batarsın
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Şener'den Emre Belözoğlu açıklaması
Toplam 1
Yorum
metin ya kardesim bu emre ve volkan yuzunden insanlar milli takimdan sogudu bu adamlar bizi dunya sampiyonumu yaptida vazgecimiyor bunlardan
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