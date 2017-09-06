 Şener'den Emre Belözoğlu açıklaması – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Şener'den açıklaması

    Şener'den <a href="/index/emre-belozoglu?id=3759e79a-0dba-4f2d-be35-3ac38f7d96ea" class="" rel="tag">Emre Belözoğlu</a> açıklaması

    Fenerbahçeli , Ukrayna maçı sonunda 'nun kendisine küfür ettiği iddialarını yalanladı.

    A Milli Takımımızın, Ukrayna'ya 2-0 yenildiği maçın sonunda takım kaptanı 'nun 'ya 'Oynayacağın topu...' diyerek küfür ettiği öne sürülmüştü.

    Birkaç gündür sessizliğini koruyan , konuyla alakalı kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Şener açıklamada 'Emre abi ile konuştum, şahsıma küfür etmediğini söyledi' dedi.

    İşte o açıklama

    "Basında Emre Abiyle Ukrayna milli maçı oynandığı esnada şahsıma küfür ettiği şeklindeki aynı karede görüntülenen ve anlatılan olayda ben herhangi bir küfür duymadım. Saygıdeğer basının konuyu gündeme getirmesinin akabinde şahsıma bugüne kadar milli takıma vermiş olduğum emek ve onuruma yönelen çirkin sözlerin söylenip söylenmediğini emre kaptana sorduğumda şahsıma küfür etmediğini küfür etmesinin söz konusu olamayacağını beyan etmiştir. Kamuoyuna ve sevenlerime saygıyla duyurulur."

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:08
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