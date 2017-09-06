Sarı-Lacivertliler önce davrandı
Fenerbahçe'nin transfer ettiği genç yetenek Eljif Elmas'ın İngiliz devi Arsenal'ın listesinde olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Rabotnicki'den kadrosuna kattığı Eljif Elmas Arsenal'in gözde isimlerinden birisi olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'ye de gelen Arsenal Scout ekibinden Jurgen Kost, Eljif Elmas ile Sparta Prag'tan Miroslav Pena'yı Arsenal'e alacaklarını söylemişti.
Fenerbahçe'nin Rabotnicki takımından kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı, adeta Arsenal'in elinden kaptı. Mart ayında Türkiye'ye gelen Arsenal Scout Ekibi yöneticilerinden olan Jürgen Kost, Sultanbeyli'de gençlere yönelik yaptığı sohbette soruları cevaplamıştı. Kost, kendisine yöneltilen "Şu anda Avrupa'da takip ettiğiniz ve kadronuza katmayı düşündüğünüz futbolcu var mı?" sorusunu, "Eljif Elmas çok önemli bir yetenek ve onu kadromuza katmak istiyoruz. Bu oyuncunun yanı sıra Avrupa'nın en önemli futbolcularından birisi olmasını beklediğimiz bir ismi daha takipteyiz. Sparta Prag U15 takımı oyuncularından Mrislov Pena. Bu 2 futbolcuyu da kadromuza katmak istiyoruz" diye cevapladı.
Ancak Eljif Elmas için elini çabuk tutan Fenerbahçe, bu oyuncuyu İngiliz devinin adeta elinden kaptı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:20
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Fenerbahçe'den transfer
Toplam 1
Yorum
Ahmet süper transfer.Birde Thomoson gibi uzun alınırsa süper olur.
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
EL AYAK 5 MİLYON EURODAN 3 YILLIK ANLAŞMA...NE DİYONUZ GARDAŞ SİZ..BİZİMİ KOPARIYONUZ
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
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