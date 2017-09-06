Ross McCormack iddiası

31 yaşındaki oyuncu, Avrupa transfer sezonunun son gününde Sunderland'le masaya oturmuş fakat Aston Villa oyuncuyu kiralık değil, bonservisiyle göndermek istediği için transfer iptal olmuştu. Geçen sezonunun ikinci yarısını Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren Mc- Cormack, 7 maçta 1 gol-1 asist yaptı.