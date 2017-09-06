 Ross McCormack iddiası – Fotomaç – 06 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ross McCormack iddiası

    Ross McCormack iddiası

    Fenerbahç'nin ’nin İngiliz golcü Ross McCormack için de Championship ekibi Aston Villa’ya kiralama teklifi iddia edildi.

    31 yaşındaki oyuncu, Avrupa transfer sezonunun son gününde Sunderland'le masaya oturmuş fakat Aston Villa oyuncuyu kiralık değil, bonservisiyle göndermek istediği için transfer iptal olmuştu. Geçen sezonunun ikinci yarısını Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren Mc- Cormack, 7 maçta 1 gol-1 asist yaptı.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ross McCormack iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.