Ross McCormack iddiası
Fenerbahç'nin ’nin İngiliz golcü Ross McCormack için de Championship ekibi Aston Villa’ya kiralama teklifi iddia edildi.
31 yaşındaki oyuncu, Avrupa transfer sezonunun son gününde Sunderland'le masaya oturmuş fakat Aston Villa oyuncuyu kiralık değil, bonservisiyle göndermek istediği için transfer iptal olmuştu. Geçen sezonunun ikinci yarısını Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren Mc- Cormack, 7 maçta 1 gol-1 asist yaptı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:53
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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