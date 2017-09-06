Raul Meireles Lazio’ya gidiyor

Fenerbahçe'de 4 sezon forma giyen Raul Meireles, 1 yıl aranın ardından futbola geri dönüyor. Cagliari, 34 yaşındaki oyuncu ile temasa geçip sözleşme teklifinde bulunduğu, görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. İtalya'da transfer kapandı, ancak FİFA boşta olan futbolculara transfer izni veriyor. Gremio ise eski F.Bahçeli Cristian Baroni'yi Corinthians'tan kiraladı.