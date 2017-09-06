Raul Meireles Lazio’ya gidiyor
Fenerbahçe'de 4 sezon forma giyen Raul Meireles, 1 yıl aranın ardından futbola geri dönüyor. Cagliari, 34 yaşındaki oyuncu ile temasa geçip sözleşme teklifinde bulunduğu, görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. İtalya'da transfer kapandı, ancak FİFA boşta olan futbolculara transfer izni veriyor. Gremio ise eski F.Bahçeli Cristian Baroni'yi Corinthians'tan kiraladı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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