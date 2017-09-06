İki yılda 13. sakatlık
Milli takımda sakatlanan Hollandalı yıldızın sol iç yan bağ ve çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Geldiğinden beri 13’üncü kez sakatlanan RvP, 22 maç kaçırdı; buna 3 maç daha eklendi
Fenerbahçe'de Robin van Persie'den şok üstüne şok haberler geliyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Hollanda'nın Fransa ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan yıldız futbolcunun durumu sanılandan da ciddi çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Van Persie'nin dizinde, sol iç yan bağ 2. derece ve çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Tedavisine başlanan ve 3 haftadan önce sahalara dönmesinin zor olduğu belirtilen 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı lig maçında ise omuzundaki sakatlık nedeniyle forma giyememişti. F.Bahçe'de gollerinden çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Uçan Hollandalı, 2 yılda 13 kez sakatlanırken, her 60 günde bir hastanenin yolunu tuttu. RvP, geldiği günden bu yana 122 gün tedavi altında kalırken, 22 maçta süre alamadı; en az 3 maç daha yok. Bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro kazanan Van Persie'nin sakatlıkları için başkan Aziz Yıldırım, "Bize sakat gelmiş, raporları gizlenmiş" açıklaması yapmıştı.
RVP: DİZDEN VE ÇOK KÜÇÜK: 3 HAFTA!
Hollandalı yıldız sakatlığını küçümsedi, "3 hafta sonra sahalara dönüyorum" dedi Van Persie, sakatlığı ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. RvP açıklamasında, "Sakatlığım hakkında yapılan açıklamalar benim iznim ve onayım olmadan yapılmıştır. Şu anda küçük bir diz sakatlığım var ve iyileşme süreci 3 hafta sürecek. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda dizimle ilgili yapılması gereken özel tıbbi müdahalenin son aşamasıdır bu" ifadelerini kullandı. Bu arada sarı-lacivertli kulüp, Van Persie'nin sakatlığı hakkında basında yer alan farklı bilgiler üzerine yaptığı açıklamada, "Van Persie'nin sol diz iç yan bağı ve ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edilmiştir. Bunun akabinde futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz" denildi.
FENER'İN SAKATLIKTAN KAZANCI 300 BİN EURO
?Robin van Persie milli takımda sakatlandığı için Fenerbahçe'nin tazminat alma hakkı var. Sarı-lacivertliler, futbolcunun sakat kaldığı dönemi kapsayan alacağını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan isteyecek. Yılda 4.9 milyon euro net kazanan RvP'nin üç hafta sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Bu da sarı-lacivertlilerin kasasına yaklaşık 300 bin euro koyması anlamına geliyor.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
İki yılda 13. sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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