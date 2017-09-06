İki yılda 13. sakatlık

Fenerbahçe'de Robin van Persie'den şok üstüne şok haberler geliyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Hollanda'nın Fransa ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan yıldız futbolcunun durumu sanılandan da ciddi çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Van Persie'nin dizinde, sol iç yan bağ 2. derece ve çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan ve 3 haftadan önce sahalara dönmesinin zor olduğu belirtilen 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı lig maçında ise omuzundaki sakatlık nedeniyle forma giyememişti. F.Bahçe'de gollerinden çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Uçan Hollandalı, 2 yılda 13 kez sakatlanırken, her 60 günde bir hastanenin yolunu tuttu. RvP, geldiği günden bu yana 122 gün tedavi altında kalırken, 22 maçta süre alamadı; en az 3 maç daha yok. Bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro kazanan Van Persie'nin sakatlıkları için başkan Aziz Yıldırım, "Bize sakat gelmiş, raporları gizlenmiş" açıklaması yapmıştı.



RVP: DİZDEN VE ÇOK KÜÇÜK: 3 HAFTA!

Hollandalı yıldız sakatlığını küçümsedi, "3 hafta sonra sahalara dönüyorum" dedi Van Persie, sakatlığı ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. RvP açıklamasında, "Sakatlığım hakkında yapılan açıklamalar benim iznim ve onayım olmadan yapılmıştır. Şu anda küçük bir diz sakatlığım var ve iyileşme süreci 3 hafta sürecek. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda dizimle ilgili yapılması gereken özel tıbbi müdahalenin son aşamasıdır bu" ifadelerini kullandı. Bu arada sarı-lacivertli kulüp, Van Persie'nin sakatlığı hakkında basında yer alan farklı bilgiler üzerine yaptığı açıklamada, "Van Persie'nin sol diz iç yan bağı ve ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edilmiştir. Bunun akabinde futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz" denildi.



FENER'İN SAKATLIKTAN KAZANCI 300 BİN EURO

?Robin van Persie milli takımda sakatlandığı için Fenerbahçe'nin tazminat alma hakkı var. Sarı-lacivertliler, futbolcunun sakat kaldığı dönemi kapsayan alacağını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan isteyecek. Yılda 4.9 milyon euro net kazanan RvP'nin üç hafta sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Bu da sarı-lacivertlilerin kasasına yaklaşık 300 bin euro koyması anlamına geliyor.