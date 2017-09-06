 Gustavo scarpa – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Gustavo scarpa

    Gustavo scarpa

    Brezilya basını, Kanarya’nın sambacının menajeri ile masaya oturduğunu yazdı

    Transferin bitmesine üç gün kala atağa kalkan sarı- lacivertliler, birer forvet ve kanat oyuncusunun yanı sıra orta alana da bir fırsat transferi yapabilir. Brezilya'dan Esporte, Fenerbahçe'nin, Fluminense'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo Scarpa için menajerler düzeyinde bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Haber de, 1 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen sambacının menajeri Bruno Paiva ile masaya oturan sarı-lacivertli ekibin, Fluminense'ye ise henüz bir teklif iletmediği bilgisi paylaşıldı. Mali problemleri bulunan Brezilya ekibinin doğru teklifi alması halinde oyuncunun gidişine sıcak bakacağı konuşuluyor. Scarpa, Fluminense'de 139 karşılaşmada 26 gol atarken, 21 de asist yaptı.

    HAKLARININYÜZDE 40'I FLUMİNENSE'DE
    F.Bahçe'nin geçen sezonun devre arasında da talip olduğu Scarpa, Fluminense formasıyla gösterdiği performansla kısa sürede hem Brezilya hem de Avrupa'dan kulüplerini etkilemişti. Fluminense, Scarpa'nın haklarının yüzde 40'ına sahip.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:53
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