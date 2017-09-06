Gustavo scarpa
Brezilya basını, Kanarya’nın sambacının menajeri ile masaya oturduğunu yazdı
Transferin bitmesine üç gün kala atağa kalkan sarı- lacivertliler, birer forvet ve kanat oyuncusunun yanı sıra orta alana da bir fırsat transferi yapabilir. Brezilya'dan Esporte, Fenerbahçe'nin, Fluminense'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo Scarpa için menajerler düzeyinde bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Haber de, 1 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen sambacının menajeri Bruno Paiva ile masaya oturan sarı-lacivertli ekibin, Fluminense'ye ise henüz bir teklif iletmediği bilgisi paylaşıldı. Mali problemleri bulunan Brezilya ekibinin doğru teklifi alması halinde oyuncunun gidişine sıcak bakacağı konuşuluyor. Scarpa, Fluminense'de 139 karşılaşmada 26 gol atarken, 21 de asist yaptı.
HAKLARININYÜZDE 40'I FLUMİNENSE'DE
F.Bahçe'nin geçen sezonun devre arasında da talip olduğu Scarpa, Fluminense formasıyla gösterdiği performansla kısa sürede hem Brezilya hem de Avrupa'dan kulüplerini etkilemişti. Fluminense, Scarpa'nın haklarının yüzde 40'ına sahip.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:53
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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