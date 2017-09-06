 Fenerbahçe'ye iyi haber – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    'ye iyi haber

    Fenerbahçe'ye iyi haber

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan , takımla çalıştı.

    Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi. Isınma hareketleriyle başlayan saha çalışmalarının ise 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

    Milli takımlarda bulunan Nabil Dirar, Mauricio Isla ile Giuliano'nun katılmadığı ve Yiğithan Güveli'nin hazırlıklarını ayrı sürdürdüğü antrenmanda, sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan 'nin takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.

    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:59
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