Fenerbahçe'ye iyi haber

Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi. Isınma hareketleriyle başlayan saha çalışmalarının ise 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

Milli takımlarda bulunan Nabil Dirar, Mauricio Isla ile Giuliano'nun katılmadığı ve Yiğithan Güveli'nin hazırlıklarını ayrı sürdürdüğü antrenmanda, sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan Mehmet Ekici'nin takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.