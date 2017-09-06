Fenerbahçe'ye iyi haber
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan Mehmet Ekici, takımla çalıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi. Isınma hareketleriyle başlayan saha çalışmalarının ise 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.
Milli takımlarda bulunan Nabil Dirar, Mauricio Isla ile Giuliano'nun katılmadığı ve Yiğithan Güveli'nin hazırlıklarını ayrı sürdürdüğü antrenmanda, sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan Mehmet Ekici'nin takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:59
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Trabzonspor hırs küpü
Toplam 2
Yorum
DOBRA DOBRA 2 ye alınacak adamları 5 e aldırıyor daha ne yapsın. takımı jübilecilerle doldurdu. arka planda kasasını da..
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Galatasaray yönetiminden flaş karar!
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Yorum
hufington Flas karar degil,gecen sezondan beri bunlardan kurtulmak istiyorduk. Ama boyle kalitesiz ve cok para alan adamlari yollamak kolay degil.
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Garry Rodrigues, Güney Afrika'yı yıktı
Toplam 2
Yorum
hasan DARISI GALATASARAYDAKİ PERFORMANSININ BAŞINA
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