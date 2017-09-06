Fenerbahçe'den transfer
Darüşşafaka'nın yıldızı Brad Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile anlaşmaya vardı.
NBA'den teklifler alan Wanamaker, Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic ile son bir görüşme yaptı. Obradovic, görüşmede Wanamaker'ı ikna etti. Wanamaker, gelecek sezonda Sarı Lacivertli formayı giyecek.
Fenerbahçe bu transferle oyun kurucu rotasyonunu genişletmiş oldu.
Darüşşafaka formasıyla geçen sezon THY Euroleague'de sahaya çıktığı 34 maçta 16.7 sayı 4.7 asist ve 3.1 ribaunt ortalamalarına ulaşan 28 yaşındaki ABD'li guardın adı daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:18
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Fenerbahçe'den transfer
Toplam 1
Yorum
Ahmet süper transfer.Birde Thomoson gibi uzun alınırsa süper olur.
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
EL AYAK 5 MİLYON EURODAN 3 YILLIK ANLAŞMA...NE DİYONUZ GARDAŞ SİZ..BİZİMİ KOPARIYONUZ
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
Fenerbahçe'den transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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