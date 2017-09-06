Fenerbahçe'den transfer

Darüşşafaka'nın yıldızı Brad Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile anlaşmaya vardı.

NBA'den teklifler alan Wanamaker, Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic ile son bir görüşme yaptı. Obradovic, görüşmede Wanamaker'ı ikna etti. Wanamaker, gelecek sezonda Sarı Lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe bu transferle oyun kurucu rotasyonunu genişletmiş oldu.

Darüşşafaka formasıyla geçen sezon THY Euroleague'de sahaya çıktığı 34 maçta 16.7 sayı 4.7 asist ve 3.1 ribaunt ortalamalarına ulaşan 28 yaşındaki ABD'li guardın adı daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı.



