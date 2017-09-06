Eljif Elmas’tan kötü haber var
Fenerbahçe , yaşı 18 olmadığı için sözleşme imzalayamadığı Eljif Elmas'a bir türlü lisans çıkaramamıştı. Bu konuda FIFA üzerinden yoğun bir mesai harcayan sarı-Lacivertlilerin istediği sonucu alamadığı bildirildi. Buna göre 17 yaşındaki Makedonyalı orta saha oyuncusuna amatör lisans çıkarılacağı ve bu süreyi alt yapı takımında geçireceği öğrenildi. Ocak ayında ise genç yıldız adayı ile profesyonel sözleşme yapılacak ve A Takım'a katılacak.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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