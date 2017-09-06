 Eljif Elmas’tan kötü haber var – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Eljif Elmas’tan kötü haber var

    Eljif Elmas’tan kötü haber var

    Fenerbahçe , yaşı 18 olmadığı için sözleşme imzalayamadığı Eljif Elmas'a bir türlü lisans çıkaramamıştı. Bu konuda FIFA üzerinden yoğun bir mesai harcayan sarı-Lacivertlilerin istediği sonucu alamadığı bildirildi. Buna göre 17 yaşındaki Makedonyalı orta saha oyuncusuna amatör lisans çıkarılacağı ve bu süreyi alt yapı takımında geçireceği öğrenildi. Ocak ayında ise genç yıldız adayı ile profesyonel sözleşme yapılacak ve A Takım'a katılacak.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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