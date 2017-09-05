Van Persie'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Robin van Persie, sosyal medya hesabı üzerinden sakatlığıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Kendisinin onayı alınmadan sakatlığıyla ilgili açıklama yapılmasından dolayı üzgünlük duyduğunu söyleyen yıldız oyuncu, dizinde ufak bir problem olduğunu ve yaşadığı sakatlığın tedavi sürecinin ortalama olarak 3 hafta sürdüğünü duyurdu. Sahalara dönmek için sabırsızlandığını söyleyen golcü futbolcunun tedavisine başlandığı açıklanmıştı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 16:31
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 17
Yorum
gss1905 Çağlar söyüncüyü sağ bekte oynat şenerden daha faydalı olur ağır bir oyuncuda değil
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Markovic geri dönüyor...
Toplam 25
Yorum
sinan lensi gönder.bunları al..ya sabır..
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İlhan Mansız ve 4 isim daha...
Toplam 12
Yorum
kartal bence en doğrusu bu isimlerle tek tek şenol hoca konuşmalı ve karar vermeli
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