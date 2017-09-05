Van Persie'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Robin van Persie, sosyal medya hesabı üzerinden sakatlığıyla ilgili bir açıklama yayınladı.



Kendisinin onayı alınmadan sakatlığıyla ilgili açıklama yapılmasından dolayı üzgünlük duyduğunu söyleyen yıldız oyuncu, dizinde ufak bir problem olduğunu ve yaşadığı sakatlığın tedavi sürecinin ortalama olarak 3 hafta sürdüğünü duyurdu. Sahalara dönmek için sabırsızlandığını söyleyen golcü futbolcunun tedavisine başlandığı açıklanmıştı.



