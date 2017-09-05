 Van Persie'den sakatlık açıklaması – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    'den sakatlık açıklaması

    Van Persie'den sakatlık açıklaması

    'nin Hollandalı yıldızı Robin , sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

    'nin Hollandalı oyuncusu Robin , sosyal medya hesabı üzerinden sakatlığıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

    Kendisinin onayı alınmadan sakatlığıyla ilgili açıklama yapılmasından dolayı üzgünlük duyduğunu söyleyen yıldız oyuncu, dizinde ufak bir problem olduğunu ve yaşadığı sakatlığın tedavi sürecinin ortalama olarak 3 hafta sürdüğünü duyurdu. Sahalara dönmek için sabırsızlandığını söyleyen golcü futbolcunun tedavisine başlandığı açıklanmıştı.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:31
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