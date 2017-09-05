Mehmet Ekici: "Bomba gibiyim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, sakatlığının son durumu hakkında bilgi verdi. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren yıldız futbolcu, çok iyi durumda olduğunu, çok yakında bomba gibi bir dönüş yapacağını söyledi. Trabzonspor'da geçen sezonun 2. yarısında kadro dışı bırakılan Ekici, "6 ay boyunca üzerimde Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağım günü hayal ettim. Ancak ilk hazırlık maçında sakatlandım. Bu bende inanılmaz bir yıkıma neden oldu.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Futbol oynamadığım dönemin faturası ağır oldu. Ama Allah'a şükrediyorum, şu an çok iyiyim. Kötü günler bitti" dedi. Takıma katılıp zor dönemi hep birlikte atlatacaklarının sözünü veren sarı-lacivertli oyuncu, "Şampiyon olacağız" sözü verdi.

Ekici, futbolsuz geçen günlerinin acısını çıkartacağını, hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacaklarını söyledi.