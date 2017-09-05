Mehmet Ekici: "Bomba gibiyim"
Mehmet Ekici, sakatlığını tamamen atlattığını, yüzde yüz hazır şekilde sahalara döneceğini söyledi. Yıldız futbolcu, “6 ay futbol oynamayarak geri gittim. Ancak kötü günler bitti” dedi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, sakatlığının son durumu hakkında bilgi verdi. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren yıldız futbolcu, çok iyi durumda olduğunu, çok yakında bomba gibi bir dönüş yapacağını söyledi. Trabzonspor'da geçen sezonun 2. yarısında kadro dışı bırakılan Ekici, "6 ay boyunca üzerimde Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağım günü hayal ettim. Ancak ilk hazırlık maçında sakatlandım. Bu bende inanılmaz bir yıkıma neden oldu.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Futbol oynamadığım dönemin faturası ağır oldu. Ama Allah'a şükrediyorum, şu an çok iyiyim. Kötü günler bitti" dedi. Takıma katılıp zor dönemi hep birlikte atlatacaklarının sözünü veren sarı-lacivertli oyuncu, "Şampiyon olacağız" sözü verdi.
Ekici, futbolsuz geçen günlerinin acısını çıkartacağını, hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacaklarını söyledi.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
Mehmet Ekici: "Bomba gibiyim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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