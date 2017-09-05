 Fenerbahçe'den Vietto hamlesi – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    'den hamlesi

    Fenerbahçe'den Vietto hamlesi

    Forvet arayışlarını sürdüren 'nin Luciano transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

    Fernandao ve Van Persie'nin sakatlıkları 'yi forvet arayışında gaza basmaya sevk etti. Soldado transferini gerçekleştiren ancak bu bölgede yalnızca tek isme sahip olan Sarı Lacivertliler kadroyu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin hedefinde Atletico Madrid'in yıldızı Luciano yer alıyor.

    İspanyol basını Fenerbahçe'nin Vietto'yu kiralık olarak renklerine bağlamak istediğini belirtti.

    Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Vietto, 31 maçta 10 gol 5 asistlik performans sergiledi.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:32
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