Fenerbahçe'den Vietto hamlesi
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Luciano Vietto transferi için harekete geçtiği öğrenildi.
Fernandao ve Van Persie'nin sakatlıkları Fenerbahçe'yi forvet arayışında gaza basmaya sevk etti. Soldado transferini gerçekleştiren ancak bu bölgede yalnızca tek isme sahip olan Sarı Lacivertliler kadroyu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin hedefinde Atletico Madrid'in yıldızı Luciano Vietto yer alıyor.
İspanyol basını Fenerbahçe'nin Vietto'yu kiralık olarak renklerine bağlamak istediğini belirtti.
Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Vietto, 31 maçta 10 gol 5 asistlik performans sergiledi.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 17:32
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Antalya'da Eto'o depremi
Toplam 3
Yorum
metinn GS maci öncesi öne cikma dumenleri parayi arttirin oynasin mac önemli yersen pöööh
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Dusko Tosic’ten vazgeçemiyorlar!
Toplam 5
Yorum
Hasan YILDIRIM Helal olsun tosiç kartal yüreklisin haydi kartalım mücadeleye devam bu sene de şampiyon olacaz sadece inanın ve mücadeleyi bırakmayın...
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Beni dövmek istediler!
Toplam 5
Yorum
Can Oldu emre dedi diye adam yıllardan beri yaptığı onun için anlam yüklü gol sevincinden vazgeçsin :D
Fenerbahçe'den Vietto hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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