Fenerbahçe'den Vietto hamlesi

Fernandao ve Van Persie'nin sakatlıkları Fenerbahçe'yi forvet arayışında gaza basmaya sevk etti. Soldado transferini gerçekleştiren ancak bu bölgede yalnızca tek isme sahip olan Sarı Lacivertliler kadroyu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin hedefinde Atletico Madrid'in yıldızı Luciano Vietto yer alıyor.

İspanyol basını Fenerbahçe'nin Vietto'yu kiralık olarak renklerine bağlamak istediğini belirtti.





Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Vietto, 31 maçta 10 gol 5 asistlik performans sergiledi.



