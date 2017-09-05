Fenerbahçe'den Eto'o açıklaması

Antalyasporlu Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi'nin yaptığı açıklamalar spor kamuoyunda deprem etkisi yarattı.



Antalyaspor'da başarılı bir performans sergileyen ve kırımzı-beyazlı kulübün Süper Lig'de 5. olmasında önemli rol oynayan Eto'o'nun takımdan ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Kamerunlu oyuncunun menajeri Happi, yaptığı açıklamada Eto'nun Antalyaspor'da mutsuz olduğunu ve kesin olarak takımdan ayrılacağını söylerken önemli bir noktaya da dikkat çekti. Happi yaptığı açıklamada Eto'o'nun Türkiye'de kalmak istediğini ve birçok kulüpten teklif aldığını belirtti. Bu açıklamaların ardından ise bomba bir iddia ortaya atıldı!

FENERBAHÇE'DEN ETO'O AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri iyi bir futbol sergilemeyen ve sürekli sakatlıklarla uğraşan Robin van Persie'nin yerine Eto'o'nun sarı-lacivertlilere imza atacağı iddia edilmişti ancak Fenerbahçe kulübü bu haberi yalanladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, "Bugün bazı medya kuruluşlarında Antalyaspor takımında forma giyen Samuel Eto'o ile kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almıştır. Bahse konu olan futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır. Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.