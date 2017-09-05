 Fenerbahçe'de sakatlık şoku – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    'de sakatlık şoku

    Fenerbahçe'de sakatlık şoku

    'de 'nin çapraz bağlarının yırtıldığı öğrenildi.

    Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı Lacivertliler'in Hollandalı yıldızı Robin , Hollanda - Bulgaristan maçı sonrası sakatlığı sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. Tecrübeli golcünün durumu belli oldu. Sol diz çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Van Persie, bir süre sahalardan uzak kalacak.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:22
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