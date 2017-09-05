Fenerbahçe'de sakatlık şoku
Fenerbahçe'de Van Persie'nin çapraz bağlarının yırtıldığı öğrenildi.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 11:22
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku
Toplam 21
Yorum
han Galatasaraylı olarak şaşırmadım. Ama artık astronomik rakamlar ile transferler için kulüplerin özel mukavele şartları getirmesi şarttır.
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Özbek, Arda'yla tekrar görüşecek
Toplam 9
Yorum
Halil dengeler alt üst olur gelmesin takım güzel başladı arda gelirse kendini tudorun üstünde görecek takım da yine iki başlılık olacak
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku
Toplam 21
Yorum
bu adam bir sezon daha feneri soymak için elinden gelen her şeyi yapıyor yazık.
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