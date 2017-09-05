Fenerbahçe'de forvet harekatı!

Robin Van Persie'nin sakatlığının ardından forvet transferi için İngiltere'nin yolunu tutan Fenerbahçeli yöneticiler, Aston Villa'nın 31 yaşındaki forveti Ross McCormack kiralık olarak kadrosuna katmak için temesa geçti.

McCormack, Avrupa transfer sezonunun son gününde Sunderland'le masaya oturmuş fakat Aston Villa oyuncuyu kiralık değil, bonservisiyle göndermek istediği için iptal olmuştu.

Geçen sezonunun ikinci yarısını Nottingham Forest'ta kiralık geçiren McCormack, 7 maçta 1 gol 1 asist yaptı. Transfermarkt'a göre İskoç oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak belirtiliyor.