 Fenerbahçe'de forvet harekatı! – Fotomaç – 05 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'de forvet harekatı!

    Fenerbahçe'de forvet harekatı!

    Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala forvet transferini hızlandıran yönetimi, Championship ekibi 'nın forveti Ross McCormack'a teklif yaptı.

    Robin Van Persie'nin sakatlığının ardından forvet transferi için İngiltere'nin yolunu tutan Fenerbahçeli yöneticiler, 'nın 31 yaşındaki forveti Ross McCormack kiralık olarak kadrosuna katmak için temesa geçti.

    McCormack, Avrupa transfer sezonunun son gününde Sunderland'le masaya oturmuş fakat Aston Villa oyuncuyu kiralık değil, bonservisiyle göndermek istediği için iptal olmuştu.

    Geçen sezonunun ikinci yarısını Nottingham Forest'ta kiralık geçiren McCormack, 7 maçta 1 gol 1 asist yaptı. Transfermarkt'a göre İskoç oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak belirtiliyor.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de forvet harekatı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.