Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Fenerbahçe bir türlü sakatlık probleminden kurtulamayan Van Persie'nin yerine Eto'o'yu transfer ediyor...
Antalyasporlu Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi'nin yaptığı açıklamalar spor kamuoyunda deprem etkisi yarattı.
Antalyaspor'da başarılı bir performans sergileyen ve kırımzı-beyazlı kulübün Süper Lig'de 5. olmasında önemli rol oynayan Eto'o'nun takımdan ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Kamerunlu oyuncunun menajeri Happi, yaptığı açıklamada Eto'nun Antalyaspor'da mutsuz olduğunu ve kesin olarak takımdan ayrılacağını söylerken önemli bir noktaya da dikkat çekti. Happi yaptığı açıklamada Eto'o'nun Türkiye'de kalmak istediğini ve birçok kulüpten teklif aldığını belirtti. Bu açıklamaların ardından ise bomba bir iddia ortaya atıldı!
ETO'O FENERBAHÇE'YE GİDİYOR
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri iyi bir futbol sergilemeyen ve sürekli sakatlıklarla uğraşan Robin van Persie'nin yerine Eto'o'nun transfer edileceği belirtildi. Eto'o'nun da bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 16:49
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Antalya'da Eto'o depremi
Toplam 3
Yorum
metinn GS maci öncesi öne cikma dumenleri parayi arttirin oynasin mac önemli yersen pöööh
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Dusko Tosic’ten vazgeçemiyorlar!
Toplam 5
Yorum
Hasan YILDIRIM Helal olsun tosiç kartal yüreklisin haydi kartalım mücadeleye devam bu sene de şampiyon olacaz sadece inanın ve mücadeleyi bırakmayın...
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Beni dövmek istediler!
Toplam 5
Yorum
Can Oldu emre dedi diye adam yıllardan beri yaptığı onun için anlam yüklü gol sevincinden vazgeçsin :D
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