Fenerbahçe'de flaş gelişme!

Antalyasporlu Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi'nin yaptığı açıklamalar spor kamuoyunda deprem etkisi yarattı.



Antalyaspor'da başarılı bir performans sergileyen ve kırımzı-beyazlı kulübün Süper Lig'de 5. olmasında önemli rol oynayan Eto'o'nun takımdan ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Kamerunlu oyuncunun menajeri Happi, yaptığı açıklamada Eto'nun Antalyaspor'da mutsuz olduğunu ve kesin olarak takımdan ayrılacağını söylerken önemli bir noktaya da dikkat çekti. Happi yaptığı açıklamada Eto'o'nun Türkiye'de kalmak istediğini ve birçok kulüpten teklif aldığını belirtti. Bu açıklamaların ardından ise bomba bir iddia ortaya atıldı!

ETO'O FENERBAHÇE'YE GİDİYOR

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri iyi bir futbol sergilemeyen ve sürekli sakatlıklarla uğraşan Robin van Persie'nin yerine Eto'o'nun transfer edileceği belirtildi. Eto'o'nun da bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.