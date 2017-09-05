 Cristian Baroni'nin yeni takımı – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Cristian 'nin yeni takımı

    Cristian <a href="/index/baroni?id=08d4db30-35ea-4b5c-8456-bf475fd46a45" class="" rel="tag">Baroni</a>'nin yeni takımı

    2009-14 sezonları arasında forması giyen 34 yaşında ki orta saha oyuncusu Cristian 'nin yeni takımı belli oldu.

    Brezilya Seri A takımlarından Gremio, uzun süredir Corinthians kadrosunda düşünülmeyen Cristian Baroni'yi sene sonuna kiraladığını duyurdu.

    İmza atan ve ardından sağlık kontrolünden geçen Baroni, bugün basına tanıtılacak.

    Gremio, Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona erecek olan Baroni'yi, Maicon'un sahalardan 3 ay uzak kalacağı için transfer ettiği öğrenildi.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:48
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