Brezilya Seri A takımlarından Gremio, uzun süredir Corinthians kadrosunda düşünülmeyen Cristian Baroni'yi sene sonuna kiraladığını duyurdu.

İmza atan ve ardından sağlık kontrolünden geçen Baroni, bugün basına tanıtılacak.

Gremio, Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona erecek olan Baroni'yi, Maicon'un sahalardan 3 ay uzak kalacağı için transfer ettiği öğrenildi.