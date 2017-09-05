Cristian Baroni'nin yeni takımı
2009-14 sezonları arasında Fenerbahçe forması giyen 34 yaşında ki orta saha oyuncusu Cristian Baroni'nin yeni takımı belli oldu.
Brezilya Seri A takımlarından Gremio, uzun süredir Corinthians kadrosunda düşünülmeyen Cristian Baroni'yi sene sonuna kiraladığını duyurdu.
İmza atan ve ardından sağlık kontrolünden geçen Baroni, bugün basına tanıtılacak.
Gremio, Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona erecek olan Baroni'yi, Maicon'un sahalardan 3 ay uzak kalacağı için transfer ettiği öğrenildi.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 16:48
-
Antalya'da Eto'o depremi
Toplam 3
Yorum
metinn GS maci öncesi öne cikma dumenleri parayi arttirin oynasin mac önemli yersen pöööh
-
Dusko Tosic’ten vazgeçemiyorlar!
Toplam 5
Yorum
Hasan YILDIRIM Helal olsun tosiç kartal yüreklisin haydi kartalım mücadeleye devam bu sene de şampiyon olacaz sadece inanın ve mücadeleyi bırakmayın...
-
Beni dövmek istediler!
Toplam 5
Yorum
Can Oldu emre dedi diye adam yıllardan beri yaptığı onun için anlam yüklü gol sevincinden vazgeçsin :D
Cristian Baroni'nin yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.