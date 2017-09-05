"Ben Arfa'yı al demesi kolay"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan bayramlaşma töreninde medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Yıldırım'ın öne çıkan sözleri:

"Milli Takım'da hep bizim futbolcular konuşuluyor. 'Şener kötü, İsmail kötü, Mehmet Topal orada oynamaz.Ozan zaten kötü diye' yazılıyor. Sosyal medya ile medya, 22 yaşındaki çocukları hedef yaptı. Türkiye'de sosyal medyadan sonra eksen kayması var.



Taraftar 'Seninleyiz' diyor, sonra 20. dakikada ıslıklanıyorlar, protesto ediliyorlar, yuhalanıyorlar. Elleri ayakları birbirine dolanıyor, sonra kaybolup

gidiyorlar. Zaten temel yok bu çocuklarda... Ozan Tufan'a 7 milyon euro bonservis parası ödedik. 'Geleceğin en iyi oyuncusu' dedik. Ne oldu? Tu kaka yaptık hep beraber çocuğu...

ÇOK TRANSFER BATIRIR

Sorun, plan olmaması. Bunları kimse konuşmuyor.

TFF'nin en tepeden başlayıp bütün ligleri yeniden düzenlemesi gerekiyor. Her takım bu sisteme göre hareket etmeli. Bir tek Altınordu ile bu işler yürümez. Sorun yabancı sayısı değil. Almanya, İsviçre Belçika örnekleri var. Bunlar planlarını yaptı. Bizim de plan yapmamız lazım.



Transferde bazı oyuncularla görüştük, bazısı oldu, bazısı ise olmadı. 8 tane isim aldık. Acil ihtiyaç olunanların hepsini kadroya kattık. 2-3 tane isim daha olacaktı ama olmadı. Ben Arfa diyorlar, başka şey diyorlar. Nasıl geliyor kardeşim bu adam! Ben Arfa'yı yine alırsın,

almak ayrı bir şey. Şartlar var. Çok transfer yaparsın, o zaman kulüp batar, bir daha toparlayamazsın."

Emre BOL