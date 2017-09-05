"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
F.Bahçe başkanı Aziz Yıldırım, bayramlaşma töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı: TFF’nin bütün ligleri yeniden düzenlemesi gerekiyor. Bir tek Altınordu ile bu işler yürümez Milli maçta bizim oyuncularımız hedef alındı. Ozan Tufan’ı hep beraber tu kaka yaptık çıktık! Ben Arfa diyorlar. Nasıl geliyor bu adam! Almak ayrı ama şartları var...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan bayramlaşma töreninde medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İşte Yıldırım'ın öne çıkan sözleri:
"Milli Takım'da hep bizim futbolcular konuşuluyor. 'Şener kötü, İsmail kötü, Mehmet Topal orada oynamaz.Ozan zaten kötü diye' yazılıyor. Sosyal medya ile medya, 22 yaşındaki çocukları hedef yaptı. Türkiye'de sosyal medyadan sonra eksen kayması var.
Taraftar 'Seninleyiz' diyor, sonra 20. dakikada ıslıklanıyorlar, protesto ediliyorlar, yuhalanıyorlar. Elleri ayakları birbirine dolanıyor, sonra kaybolup
gidiyorlar. Zaten temel yok bu çocuklarda... Ozan Tufan'a 7 milyon euro bonservis parası ödedik. 'Geleceğin en iyi oyuncusu' dedik. Ne oldu? Tu kaka yaptık hep beraber çocuğu...
ÇOK TRANSFER BATIRIR
Sorun, plan olmaması. Bunları kimse konuşmuyor.
TFF'nin en tepeden başlayıp bütün ligleri yeniden düzenlemesi gerekiyor. Her takım bu sisteme göre hareket etmeli. Bir tek Altınordu ile bu işler yürümez. Sorun yabancı sayısı değil. Almanya, İsviçre Belçika örnekleri var. Bunlar planlarını yaptı. Bizim de plan yapmamız lazım.
Transferde bazı oyuncularla görüştük, bazısı oldu, bazısı ise olmadı. 8 tane isim aldık. Acil ihtiyaç olunanların hepsini kadroya kattık. 2-3 tane isim daha olacaktı ama olmadı. Ben Arfa diyorlar, başka şey diyorlar. Nasıl geliyor kardeşim bu adam! Ben Arfa'yı yine alırsın,
almak ayrı bir şey. Şartlar var. Çok transfer yaparsın, o zaman kulüp batar, bir daha toparlayamazsın."
Emre BOL
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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