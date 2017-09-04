Senin suçun yok
Ukrayna maçı sonrası oyuncusunu arayan Aykut Kocaman, “Sakın moralini bozma, yenilgide herkes suçlu. Sen bu ülkenin en iyi sağ beklerinden birisin” dedi
Tam bu travmayı atlatmaya çalışırken, milli takım formasıyla Ukrayna maçında oynadığı kötü futbol Şener'i psikolojik açıdan yerle bir etti. Morali dip yapan 27 yaşındaki futbolcuya ise Aykut Kocaman sahip çıktı. Sarı-lacivertli teknik direktör, "Sakın moralini bozma, yenilgide herkes suçlu. Sen bu ülkenin en iyi sağ beklerinden birisin. Başını eğme, işini yap. Ben sana çok güveniyorum" diyerek öğrencisine moral verdi.
ÇALIMI YiYiNCE YERDEN YERE VURULDU
Şener, milli maçta özellikle ikinci gol öncesi Konoplyanka'dan yediği çalımla ağır şekilde eleştirildi. Aykut Kocaman'ın, arayarak moral verdiği oyuncusuna milli takım dönüşünde de özel olarak bir rehabilitasyon programı hazırladığı bildirildi.
BU ÇALIMI YiYiNCE YERDEN YERE VURULDU
Şener, milli maçta özellikle ikinci gol öncesi Konoplyanka'dan yediği çalımla ağır şekilde eleştirildi. Aykut Kocaman'ın, arayarak moral verdiği oyuncusuna milli takım dönüşünde de özel olarak bir rehabilitasyon programı hazırladığı bildirildi.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
-
Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
-
Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
-
Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
Senin suçun yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.