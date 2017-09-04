 Senin suçun yok – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Senin suçun yok

    Senin suçun yok

    Ukrayna maçı sonrası oyuncusunu arayan , “Sakın moralini bozma, yenilgide herkes suçlu. Sen bu ülkenin en iyi sağ beklerinden birisin” dedi

    , Gregory Van der Wiel'in gönderileceği kesin olduğu için sezon açılmadan Fenerbahçe'nin tek sağ bekiydi. Ancak Aykut Kocaman'ın Nabil Dirar'ın transferinden sonra bu oyuncuyu bekte oynatabileceğinin mesajını vermesi, Şener'i gözden düşürdü. Mauricio İsla'nın takıma katılışı ise milli futbolcuyu bir anda yedek konumuna itti. İki Sturm Graz maçı ve Vardar'la deplasmanda oynanan karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıkan Şener, sonrasında formasını beklendiği gibi İsla'ya kaptırdı.

    Tam bu travmayı atlatmaya çalışırken, milli takım formasıyla Ukrayna maçında oynadığı kötü futbol Şener'i psikolojik açıdan yerle bir etti. Morali dip yapan 27 yaşındaki futbolcuya ise sahip çıktı. Sarı-lacivertli teknik direktör, "Sakın moralini bozma, yenilgide herkes suçlu. Sen bu ülkenin en iyi sağ beklerinden birisin. Başını eğme, işini yap. Ben sana çok güveniyorum" diyerek öğrencisine moral verdi.

    ÇALIMI YiYiNCE YERDEN YERE VURULDU
    Şener, milli maçta özellikle ikinci gol öncesi Konoplyanka'dan yediği çalımla ağır şekilde eleştirildi. Aykut Kocaman'ın, arayarak moral verdiği oyuncusuna milli takım dönüşünde de özel olarak bir rehabilitasyon programı hazırladığı bildirildi.



    BU ÇALIMI YiYiNCE YERDEN YERE VURULDU
    Şener, milli maçta özellikle ikinci gol öncesi Konoplyanka'dan yediği çalımla ağır şekilde eleştirildi. Aykut Kocaman'ın, arayarak moral verdiği oyuncusuna milli takım dönüşünde de özel olarak bir rehabilitasyon programı hazırladığı bildirildi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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