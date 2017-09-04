Kürekte Avrupa Şampiyonu

F.BAHÇE, amatör branşlardaki başarılarına bir yenisini ekledi. U23 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli kürekçiler Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal, hafif kilo iki tekte Avrupa şampiyonu oldu. Takımın antrenörü Hüseyin Turoğlu, "Türkiye için çok büyük bir başarı aldık" dedi.