 Kürekte Avrupa Şampiyonu – Fotomaç – 04 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kürekte Avrupa Şampiyonu

    Kürekte Avrupa Şampiyonu
    F.BAHÇE, amatör branşlardaki başarılarına bir yenisini ekledi. U23 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli kürekçiler Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal, hafif kilo iki tekte Avrupa şampiyonu oldu. Takımın antrenörü Hüseyin Turoğlu, "Türkiye için çok büyük bir başarı aldık" dedi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kürekte Avrupa Şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.