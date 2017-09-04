 Guiliano non-stop! – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Guiliano non-stop!

    Guiliano non-stop!

    Sambacı, yarın önce milli maça çıkacak, ardından 14 saatlik yolculuk yapacak Guiliano ancak bir gün dinlenip tek idmanla Başakşehir sınavına yetişecek

    Ligin 4. haftasında oynanacak zorlu Başakşehir karşılaşması öncesi yeni transferlerden Guiliano'yu oldukça yoğun bir program bekliyor. Yarın gece saat 23.30'da ülkesi Brezilya3 Kolombiya ile yapacağı karşılaşmaya çıkacak olan sambacı, çarşamba günü saat 18.00'de Panama aktarmalı olarak 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a gelecek.

    Perşembe sabahı İstanbul'da olması beklenen 27 yaşındaki orta saha, o günü izinli geçirecek. Cuma günü ancak tek idman yapabilecek. Ertesi gün ise Başakşehir'e karşı sahaya çıkacak. Tecrübeli futbolcunun hem yorgun gelecek olması hem de haftayı tek idmanla geçirme durumu teknik heyeti düşündürüyor.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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