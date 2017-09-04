Guiliano non-stop!
Sambacı, yarın önce milli maça çıkacak, ardından 14 saatlik yolculuk yapacak Guiliano ancak bir gün dinlenip tek idmanla Başakşehir sınavına yetişecek
Perşembe sabahı İstanbul'da olması beklenen 27 yaşındaki orta saha, o günü izinli geçirecek. Cuma günü ancak tek idman yapabilecek. Ertesi gün ise Başakşehir'e karşı sahaya çıkacak. Tecrübeli futbolcunun hem yorgun gelecek olması hem de haftayı tek idmanla geçirme durumu teknik heyeti düşündürüyor.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
-
Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
-
Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
-
Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
Guiliano non-stop! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.