Guiliano non-stop!

Ligin 4. haftasında oynanacak zorlukarşılaşması öncesi yeni transferlerden'yu oldukça yoğun bir program bekliyor. Yarın gece saat 23.30'da ülkesiile yapacağı karşılaşmaya çıkacak olan sambacı, çarşamba günü saat 18.00'deaktarmalı olarak 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a gelecek.Perşembe sabahı İstanbul'da olması beklenenyaşındaki orta saha, o günü izinli geçirecek. Cuma günü ancak tek idman yapabilecek.gün isekarşı sahaya çıkacak. Tecrübeli futbolcunun hemgelecek olması hem de haftayı tek idmanla geçirme durumu teknik heyeti düşündürüyor.