 Dirar yine bekte – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    yine bekte

    Dirar yine bekte
    TEKNİK direktör Aykut Kocaman'ın sağ açıkta görevlendirdiği Nabil ülkesi Fas'ın Mali'yi 6-0 mağlup ettiği milli maçta sağ bekte forma giydi. Daha önceki milli karşılaşmalarda da geride oynayan Dirar, 90 dakika saha kaldı. Fas'ın 2 golünü sarı-lacivertli takımın uzun süre transfer listesinde yer alan Hakim Ziyech kaydetti.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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