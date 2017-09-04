 Boateng engellemiş! – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Boateng engellemiş!

    Boateng engellemiş!
    Sarı-lacivertlilerin forvet transferi için ciddi şekilde ilgilendiği Loic , tercihini Las Palmas'tan yana kullanmıştı. Remy'nin transferine Frankfurt'ta oynayan Kevin-Prince Boateng'in engel olduğu ortaya çıktı. Remy, Vavel'e verdiği röportajda "Türkiye'den ciddi teklif aldım ama Boateng'le konuşunca fikrim değişti" dedi. Boateng geçen sezon Las Palmas'ta forma giydi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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