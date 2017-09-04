Benfica'dan RVP için 4 milyon euro
Feyenoord’a transferi yatan Hollandalı yıldız, Mitroglou’yu Marsilya’ya kaptıran Benfica’nın yakın takibine girdi. Forvette hattında kadro derinliği yakalamak isteyen Portekiz şampiyonu, 4 milyon euro’yu gözden çıkardı. Sorun, oyuncunun 6 milyon euro’yu bulan maaşı...
İNDİRİM BEKLENİYOR
Benfica'nın, Fenerbahçe'nin Van Persie için istediği ileri sürülen 4 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunun belirtildiği haberde, tek sorun olarak 34 yaşındaki yıldızın bonuslarla birlikte 6 milyon euro'yu bulan maaşı gösterildi. Radio Rennasança'nın haberinde, Robin van Persie'nin ücretinde indirim yapması halinde transferin gerçekleşeceği duyuruldu.
FENERBAHÇE'DE KALDIM' DEMiŞTi
Van Persie, Feyenoord'a transferinin gerçekleşmemesi üzerine Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de kaldım" demişti. Ancak Benfica'nın ilgisinin ciddi olması durumunda Van Persie'nin buna 'hayır' demesi beklenmiyor. Adı son dönemde futbolundan ziyade sakatlıklarıyla gündeme gelen RvP, son olarak Hollanda Milli Takımı'nın Fransa ile oynadığı milli maçta dizinden sakatlanmıştı. Van Persie'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
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Arda Fener'e gidecek
Toplam 5
Yorum
gs ardanın futbolcu olarak dönmesini istemesemde gs den baska yerde olmayacagınada adım gibi eminim
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‘4 milyon euro nakit ödendi’
Toplam 2
Yorum
Yak yak yak Aga bee :(
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Az daha sabır
Toplam 2
Yorum
fenerr hocalık konusunda cok yetersiz ve pasifsin bunu anla artık defans futbolu grup ve elemeli turnuvalarda uygun olabilir ama ligde olmuyo görrr
Benfica'dan RVP için 4 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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