Ben Arfa'da sıcak gelişme

L'Equipe'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain, takımdan gönderilmek istenen ancak kulüpten ayrılmayacağını Hatem Ben Arfa'yı kadro dışı bırakarak rezerv takıma gönderdi.

Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu.



