 Ben Arfa'da sıcak gelişme – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    'da sıcak gelişme

    Ben Arfa'da sıcak gelişme

    'nin elden çıkarmak istediği ancak kendisi takımdan ayrılmak istemeyen , kadro dışı bırakıldı.

    L'Equipe'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain, takımdan gönderilmek istenen ancak kulüpten ayrılmayacağını Hatem 'yı kadro dışı bırakarak rezerv takıma gönderdi.

    Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:24
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