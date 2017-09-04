Ben Arfa'da sıcak gelişme
PSG'nin elden çıkarmak istediği ancak kendisi takımdan ayrılmak istemeyen Ben Arfa, kadro dışı bırakıldı.
L'Equipe'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain, takımdan gönderilmek istenen ancak kulüpten ayrılmayacağını Hatem Ben Arfa'yı kadro dışı bırakarak rezerv takıma gönderdi.
Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:24
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 39
Yorum
Ahmet Aziz Bey, Neden başkanlıkta bu kadar ısrarcısınız? İyi bir fenerli iseniz, böyle bir kulübe 20 yıl başkanlık yeter lütfen bırakınız artık...
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 39
Yorum
Egeli FB li Bjk da taliscayi aboubakari beck i atibayi lensi bunlar yildizmiydi kim taniyordu ama bjk smpyn yaptilar senin yildizlar alex rvp kac defa ?
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 39
Yorum
eh be Ben galatasarayliyim.Bir gun herkes uyanacak.Bu kadar FB 'liyi uyuttun bu kadar zaman.Cok yaparsak batarmis.Daha evvel niye yaptin?Senin yuz
Ben Arfa'da sıcak gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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